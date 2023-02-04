Полный список американской военной помощи Украине, включающей боеприпасы большой дальности GLSDB

​​​​​​Вот полный список американской военной помощи Украине

— Дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);

— Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

— Дополнительные 120-мм минометные мины;

— 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;

— 181 бронеавтомобиль класса MRAP;

— 250 ПТРК FGM-148 Javelin;

— 2 000 противотанковых ракет;

— противопехотные мины M18 Claymore;

— инженерные боеприпасы;

— снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;

— 2 ЗРК MIM-23 Hawk;

— зенитные орудия и боеприпасы к ним;

— оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

— оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;

— генераторы для ПВО;

— системы для противодействия БПЛА;

— 4 обзорные РЛС;

— 20 РЛС контрбатарейной борьбы;

— запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;

— БПЛА RQ-20 «Puma»;

— 155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur ;

— Оборудование для защищенной связи;

— Медицинские принадлежности;

— Финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.

"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска)", – сказал спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер на брифинге.

Это первое официальное подтверждение, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км.

"Эти боеприпасы позволят ВСУ получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала россия", — подытожил Райдер.

Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины почти на $2.2 млрд. Среди прочего пакет впервые включает высокоточные ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 км.Как сообщил спикер Пентагона, это позволит украинцам «проводить операции для защиты собственной страны и возвращения суверенной территории». США предоставили Украине военную помощь уже более чем на 29 млрд долларов.