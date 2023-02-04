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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Февраль » 4 » 00:37:30

Полный список американской военной помощи Украине, включающей боеприпасы большой дальности GLSDB

Сегодня, 00:37:57 373 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полный список американской военной помощи Украине, включающей боеприпасы большой дальности GLSDB

Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины почти на $2.2 млрд. Среди прочего пакет впервые включает высокоточные ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 км.

Как сообщил спикер Пентагона, это позволит украинцам «проводить операции для защиты собственной страны и возвращения суверенной территории». США предоставили Украине военную помощь уже более чем на 29 млрд долларов.

​​​​​​Вот полный список американской военной помощи Украине

  • — Дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);
  • — Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • — Дополнительные 120-мм минометные мины;
  • — 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
  • — 181 бронеавтомобиль класса MRAP;
  • — 250 ПТРК FGM-148 Javelin;
  • — 2 000 противотанковых ракет;
  • — противопехотные мины M18 Claymore;
  • — инженерные боеприпасы;
  • — снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;
  • — 2 ЗРК MIM-23 Hawk;
  • — зенитные орудия и боеприпасы к ним;
  • — оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
  • — оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;
  • — генераторы для ПВО;
  • — системы для противодействия БПЛА;
  • — 4 обзорные РЛС;
  • — 20 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • — запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;
  • — БПЛА RQ-20 «Puma»;
  • — 155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur ;
  • — Оборудование для защищенной связи;
  • — Медицинские принадлежности;
  • — Финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.
 

"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска)", – сказал спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер на брифинге.

 
Это первое официальное подтверждение, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км. 
 
"Эти боеприпасы позволят ВСУ получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала россия", — подытожил Райдер.
Тэги: glsdb, ракеты, вооружение, США
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