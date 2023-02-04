Полный список американской военной помощи Украине, включающей боеприпасы большой дальности GLSDB

Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины почти на $2.2 млрд. Среди прочего пакет впервые включает высокоточные ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 км.
Как сообщил спикер Пентагона, это позволит украинцам «проводить операции для защиты собственной страны и возвращения суверенной территории». США предоставили Украине военную помощь уже более чем на 29 млрд долларов.
Вот полный список американской военной помощи Украине
- — Дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая GLSDB);
- — Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- — Дополнительные 120-мм минометные мины;
- — 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
- — 181 бронеавтомобиль класса MRAP;
- — 250 ПТРК FGM-148 Javelin;
- — 2 000 противотанковых ракет;
- — противопехотные мины M18 Claymore;
- — инженерные боеприпасы;
- — снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое;
- — 2 ЗРК MIM-23 Hawk;
- — зенитные орудия и боеприпасы к ним;
- — оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
- — оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;
- — генераторы для ПВО;
- — системы для противодействия БПЛА;
- — 4 обзорные РЛС;
- — 20 РЛС контрбатарейной борьбы;
- — запасные части для РЛС контрбатарейной борьбы;
- — БПЛА RQ-20 «Puma»;
- — 155-мм высокоточные снаряды M982 Excalibur ;
- — Оборудование для защищенной связи;
- — Медицинские принадлежности;
- — Финансирование обучения, техническое обслуживание и поддержка.
"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска)", – сказал спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер на брифинге.
Это первое официальное подтверждение, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км.
"Эти боеприпасы позволят ВСУ получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала россия", — подытожил Райдер.