США срочно завозят ядерные бомбы B61-12 в Европу

США ускорили развертывание в Европе новой ядерной бомбы B61-12, которая заменит в европейских арсеналах более старые модели, сообщает со ссылкой на два источника и дипломатическую телеграмму влиятельное американское издание Politico.В телеграмме говорится, что США сообщили о своем решении союзникам по НАТО во время встречи за закрытыми дверями в Брюсселе.Модернизация программы B61 в течение многих лет открыто публиковалась в амкериканских бюджетных документах и обсуждалась в публичных заявлениях, Пентагон заявлял, что она необходима для гарантий того, что ядерный арсенал США современен и безопасен.Изначально новые бомбы планировалось разместить в Европе весной 2023 года, однако теперь их перевезут в декабре.Обновление арсеналов тактического ядерного оружия скорее всего вполне рутинное мероприятие, однако ускорение этого процесса - очень сильная эскалация напряженности на континенте, где идет большая война.Звучащие в России заявления о готовности применить ядерное оружие вызвали обостренную реакцию на Западе. Теперь обновление американского ядерного арсенала скорее всего вызовет еще более острую реакцию в Кремле.B61-12 - последняя модификация тактической ядерной бомбы, которая была создана в 1960-х годах. С тех пор она претерпела много изменений. Последняя модификация касалась систем наведения - у бомбы убрали тормозной парашют, заменив его новой хвостовой частью.Она превратила свободно падающую бомбу в управляемую (корректируемую). Теперь ее можно сбрасывать на гораздо большем расстоянии от цели. Все бомбы семейства B61 оснащены боеголовками изменяемой мощности.То есть, каждая модификация этой бомбы имеет несколько фиксированных уровней мощности, которые можно устанавливать перед вылетом. Так, например, B61-10 может быть мощностью в 0,3, 5, 10 и 80 килотонн.В61-12 использует боеголовку четвертой, самой маломощной модификации. Ее верхний порог составляет 50 килотонн.Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си