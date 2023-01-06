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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Январь » 6 » 22:43:53

Гаубица M109A6 Paladin, БМП Bradley и БТР M113 - помощь от США на $3 млрд

Вчера, 22:43:30 184 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гаубица M109A6 Paladin, БМП Bradley и БТР M113 - помощь от США на $3 млрд

США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине 18 155-мм самоходных гаубиц, заявили в Пентагоне – это САУ M109A6 Paladin.
 
Гаубица M109A6 Paladin является четвертой модернизацией оригинальной самоходной гаубицы M109. В ней проведены мероприятия в области повышения живучести; надежности, доступности и ремонтопригодности (RAM); незаметности, а также по снижению воздействия температур.
 
M109A6 является бронированной, полностью гусеничной самоходной гаубицей, в которой размещено 37 полных обычных боеприпасов и двух снарядов Copperhead. Она управляется экипажем из четырех человек. 
 
M109A6 может ездить на максимальной скорости 70 км/ч и имеет максимальный запас хода 345 км. Это орудие имеет 4 человека экипажа, весит около 32 тонн, и имеет запас топлива 500 л.
 
 Paladin может работать независимо, на ходу получить огневое задание, вычислить данные для стрельбы, выбрать и занять свою огневую позицию, автоматически разблокировать и навести пушку, выполнить стрельбы и быстро выйти - и все это без внешней технической помощи.

Список нового пакета от США

  • — 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • — 100 бронетранспортеров M113;
  • — 55 бронемашин MRAP; 
  • — 138 внедорожников HMMWV;
  • — 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;
  • — 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • — 500 155-мм снарядов Excalibur;
  • — 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
  • — 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • — 10 000 120-мм минометных снарядов;
  • — боеприпасы HIMARS;
  • — зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
  • — 4 000 авиационных ракет Zuni;
  • — около 2 000 противотанковых ракет;
  • — снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.
 
Тем временем, как сообщили в Пентагоне, США пока только изучают разные возможности обеспечения Украины танками, напоминая, что эксплуатация американских танков Abrams достаточно сложна.

БМП Bradley 

Белый дом объявил, что планирует поставить Украине боевые машины пехоты Bradley — гусеничную боевую бронированную машину с 25-мм автоматической пушкой и пулеметом.
 
Русские военные эксперты продолжают крепиться. Бмпд при описании Брэдли "забыла", что в комплексе вооружения находятся противотанковые ракеты Тоу. Две штуки на пусковой и пять в возимом БК. Бронирование Брэдли гораздо мощнее, чем у советско-российских БМП. Брэдли можно пробивать только противотанковыми ракетами или танковыми снарядами. Отдельный вопрос какие модификации будут получать ВСУ А2 или А3. Но даже А2 принципиально лучше всего, что есть у РФ, уступая только БМП-3 по калибру основного орудия.
 
И общеизвестный факт об эффективности Брэдли. В Ираке за пару компаний Брэдли ПТУРами настреляли больше иракской бронетехники, чем Абрамсы. Абрамсы не успевали выходить на эффективную дальность своего огня в 2-3 км. Брэдли уничтожали противника с 3-4 км. 
Надо отметить, что сегодняшние русские ВС всё больше сближаются с иракскими образца 90-х. Очевидно, что воюет не только бронетехника с бронетехникой, но Брэдли изначально будет весьма эффективным оружием на поле боя с русскими. 
 
Но главное — психологический фактор. К новому году Украине устроили много подарков на 2023 год. О которых уже объявлено. Брэдли, Мардеры, АМХы, новые зенитные ракеты, каким-то образом присобаченные к Букам (интеграция СиСпэрроу в Бук действительно любопытна технически). Вслед за этими изделиями очевидно последуют и новые наименования. 
 
Стоит ожидать новый психологический рубеж. С авиацией.
Тэги: помощь, вооружение, БТР, гаубица, США
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