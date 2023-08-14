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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Август » 14 » 10:09:49
 

Сергей Пашинский обеспечил ВСУ критические поставки оружия быстрее союзников – New York Times

Вчера, 10:17:49 480 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Пашинский обеспечил ВСУ критические поставки оружия быстрее союзников – New York Times

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину, когда российские оккупационные войска наступали на Киев, украинское правительство нуждалось в быстрых поставках оружия. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский обеспечил критические поставки оружия для ВСУ быстрее союзников.

Об этом говорится в материале The New York Times. У Пашинского были связи в оружейном бизнесе, он умел работать в условиях жесткой конкуренции и не боялся бюрократии.

Спустя восемнадцать месяцев частная компания "ООО "Украинская бронетехника", связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников.

В прошлом году у компании был лучший за всю ее историю годовой оборот. В частности, объем продаж составил более 350 млн долларов по сравнению с 2,8 млн долларов в год до широкомасштабного вторжения страны-террориста.

Украинские Вооруженные силы в значительной степени зависят от боеприпасов советского калибра, и их существует не так много, в большинстве своем в странах бывшего советского блока, в том числе некоторых, которые не хотят вызвать недовольство России, продавая их Украине. Чтобы получить доступ к этим ресурсам, нужны опытные связи, которые есть у Пашинского и его команды.
Нардеп Сергей Пашинский
Важнейший поставщик – Болгария – отказался продавать напрямую Украине, опасаясь огорчить Россию. Однако "Украинская бронетехника" имела связи в этой стране, что сделало Пашинского особенно ценным.

Однако, поскольку Болгария не разрешала продавать боеприпасы Украине напрямую, "Украинские бронетанковые технологии" заключили соглашение с посредниками.

По данным издания, оружие от болгарских производителей сначала было продано знакомому Пашинского в Болгарии, затем польскому посреднику, затем "Украинской бронетехнике", а уже после этого его получила украинская армия.

С каждым шагом цены росли, потому что посредники берут свою долю. Однако, по данным аудита Министерства обороны, большую часть прошлого года "Украинская бронетехника" снабжала оружием надежнее, чем государственные компании.

Важнейший поставщик – Болгария

Как сообщалось, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против экс-нардепа Сергея Пашинского за незаконное завладение оружием. Известный журналист Юрий Бутусов заявил, что это безосновательные преследования. Потому что Пашинский помог обеспечить Вооруженные силы Украины противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".

Тэги: украина, вооружение, Пашинский, США, оружиe
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