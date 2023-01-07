Авиабомбы JDAM в Украине смогли адаптировать к самолетам советского производства МиГ-29 и Су-24. ФОТО

Что такое JDAM

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – это комплект оборудования, который производит американская компания Boeing. Он позволяет превращать «тупые» неуправляемые бомбы в высокоточное оружие с GPS-наведением. При сбрасывании с большой высоты бомба с комплектом JDAM может пролететь до 28 км по оптимальной для атаки траектории и поразить цель с отклонением не больше пяти метров.







Управляемая бомба JDAM под крылом штурмовика А-10 ВВС США

Но наибольший интерес для Украины представляет модификация JDAM-ER, которая делает обычные бомбы не только высокоточными, но и крылатыми. Выдвижные крылья увеличивают максимальную дальность использования бомб до 80 км. А стоит такой комплект около $24 тыс. Для сравнения: ракета GMLRS системы залпового огня HIMARS при такой же дальности стоит примерно в шесть раз дороже ($150 тыс.).

Макет бомбы с JDAM-ER. Источник: AFRL

Технически комплект JDAM состоит из хвостового блока с оперением и небольших крыльев, расположенных в средней части бомбы. Всё это в течение нескольких минут можно прикрепить простыми болтами к бомбам Mark-80 весом от 230 до 910 кг. Внутри хвостового блока находится инерциальная система наведения, GPS-приемник повышенной точности и цифровая система управления.

Комплект JDAM для авиабомб. Источник: AFRL

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Это позволяет нивелировать ошибки пилота и точно поражать объекты врага в самых сложных условиях. Например, в густом дыму или во время песчаных бурь, когда лазерное наведение не работает. Интересная деталь: самолет, который несет несколько JDAM, может сбросить все их одновременно. При этом каждая бомба полетит к своей цели. Перед сбросом бомбы летчик вводит в компьютер комплекта JDAM координаты цели. Затем, после отделения от пилона, бомба не летит вниз, а благодаря подъемной силе крыльев планирует в сторону цели. На финальном участке траектории боеприпас сравнивает свои координаты с заданными. Если они не совпадают, то подвижные хвостовые рули корректируют направление полета.Это позволяет нивелировать ошибки пилота и точно поражать объекты врага в самых сложных условиях. Например, в густом дыму или во время песчаных бурь, когда лазерное наведение не работает. Интересная деталь: самолет, который несет несколько JDAM, может сбросить все их одновременно. При этом каждая бомба полетит к своей цели.

Известно, что в 2011 году группа из трех бомбардировщиков-невидимок B-2 атаковала бомбами JDAM 45 целей на военном аэродроме Гардабия в Ливии. Каждый B-2 сбросил 15 бомб за один заход. Все JDAM поразили свои цели с большой точностью.

Когда мы говорим о пакете военной помощи на $1,85 млрд., который Украина получила от США перед Новым годом, то в первую очередь имеем в виду легендарные ЗРК Patriot. Еще мы вспоминаем ракеты для HIMARS, внедорожники HMMWV, бронированные грузовики и снаряды различных калибров. И только самые внимательные обращают внимание на фразу в самом конце списка: «неразглашенное количество комплектов JDAM».Что же такое комплекты JDAM, как они делают обычные бомбы «умными» и почему с их получением «бавовны» в тылах оккупантов станет больше.

Модификации JDAM

Американский подход предполагает постоянную модернизацию военной техники с учетом развития технологий. Не избежал этой участи и комплект JDAM.

LJDAM – отличается от базовой модели наличием лазерной головки самонаведения в передней части бомбы. Благодаря этому получил возможность поражать, в том числе, и активно маневрирующие цели.

JDAM-ER – комплект наведения с дополнительными крыльями. Позволяет уничтожать удаленные (70–80 км) объекты противника без захода в зону действия его ПВО ближнего радиуса действия.

Проблемы адаптации и их решение

Сложность с передачей JDAM Украине в том, что нужно как-то адаптировать их к самолетам советского производства МиГ-29, Су-27, Су-25 и Су-24, которые составляют основу парка украинских ВВС.

Истребитель МиГ-29 ВВС Украины

И тут есть две проблемы. Во-первых, комплекты JDAM не приспособлены для установки на авиабомбы советского образца наподобие ФАБ-250 и ФАБ-500.

С другой стороны, пилоны для подвески бомб на наших самолетах точно так же несовместимы с бомбами западного производства. Да и бортовая аппаратура украинских самолетов просто не в состоянии обмениваться полетными инструкциями с управляемыми бомбами JDAM.



После присоединения к НАТО с такой же проблемой столкнулась Польша. В конце концов польские МиГ-29 всё же получилось «подружить» с западными боеприпасами. Это потребовало замены всех их компьютерных систем, что в сегодняшних наших условиях выглядит нереальным. Украина нуждалась в более быстром решении. И, к счастью, американские специалисты его нашли.

Бомба с комплектом LJDAM на пилоне самолета

Самой сложной частью головоломки стал «умный» пилон LAU-118/А. В сентябре с помощью внешнего аккумулятора и кабеля его получилось установить на украинские истребители МиГ-29. Это дало возможность запускать с них противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые изрядно проредили поголовье российских комплексов ПВО С-300 на херсонском направлении.

Кроме этого пришлось разработать программное обеспечение, с помощью которого украинский летчик мог бы передавать на пилон координаты цели и данные о положении и скорости самолета. Как допускают журналисты The New York Times, специальную программу устанавливают на планшет, который затем подключают к интеллектуальному пилону через Bluetooth. В результате можно обойтись без замены всего радиоэлектронного оснащения МиГ-29 и интеграции в него американского модуля наведения.

Перспективы в ВСУ

Сейчас у украинской авиации практически нет высокоточного оружия для работы по наземным целям. А получение JDAM даст ВСУ возможность поражать с воздуха любые цели – от складов боеприпасов до одиночных танков. Это еще больше нарушит логистику врага, лишит его преимущества в артиллерии, а также сократит нашу потребность в более дорогих и дефицитных боеприпасах. Например, ракетах GMLRS и артиллерийских снарядах Excalibur с GPS-наведением.

JDAM на БПЛА MQ-9 Reaper

К тому же JDAM – это оружие, которое воплощает в себе принцип «выстрелил и забыл». Пилоту не нужно подсвечивать цели, рискуя попасть под огонь вражеского ПВО. Достаточно сбросить бомбы в десятках километров от точки назначения и можно сразу разворачиваться в сторону базы. Умные боеприпасы сами найдут дорогу к целям и поразят их с точностью до 5 метров.

Положительный момент в том, что запасы JDAM в арсеналах США просто огромны. СМИ называют цифру более 200 тыс. готовых комплектов. Поэтому, если корректируемые бомбы докажут свою эффективность, то поставлять их нам смогут в почти неограниченных количествах. А Украина сегодня остро нуждается в современном оружии для освобождения оккупированных территорий.

С другой стороны, аналитики The Washington Post считают поставку JDAM признаком отказа США от передачи Украине истребителей F-16. Если это правда, то Пентагон рассматривает JDAM, как дешевый способ повысить эффективность устаревших советских самолетов, чтобы не передавать Киеву новые западные истребители.