Немецкое ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины - ВСУ

Полученная от Германии система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами Украины на юге страны, сообщил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире.

"IRIS еще в мире нет. Германия поставляет его первой в Украину. И уже эта система работает в Вооруженных силах где-то на южном направлении", – сказал Игнат (цитата по изданию "Украинская правда").

Как рассказывали наши корреспонденты, путь немецкого IRIS-T в Украину занял почти пять месяцев. Еще в начале июня канцлер Олаф Шольц заявил о готовности поставить Киеву первую из четырех обещанных систем ЗРК.

Переданная Киеву система IRIS-TSLM – это высокомобильный, вездеходный комплекс средней дальности. Он обеспечивает защиту объекта на 360 градусов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Это средство ПВО имеет дальность действия 40 километров и высотность до 20 километров. Если учесть, что пусковая установка может находиться в 20 километрах от центра управления, то фактически одна батарея (три пусковые установки) этих ЗРК может защитить 100 километров фронта или большой город.

В командовании украинских ВВС говорят, что эта система "на голову выше" всех имеющихся ЗРК.