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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Октябрь » 14 » 13:26:32
 

Украинские ракеты на 750-1000 км: что это и сколько времени необходимо до начала серийного производства

Сегодня, 13:26:32 199 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинские ракеты на 750-1000 км: что это и сколько времени необходимо до начала серийного производства

Украина имеет "отработанные экспериментальные образцы" ракетного вооружения, имеющего дальность 750-1000 км. И сейчас речь идет о создании серийного производства этих средств дальнобойного поражения.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк "24 Канала", добавив, что для этого планируется привлечь инвестиции и иностранных оружейников. Добавим, что о существовании работ над ракетой с дальностью даже более 1000 км сообщал и экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

Также крайне важно разложить заявление Подоляка на составляющие, потому что, во-первых, речь идет о "образцах", а не о "образце" и именно ракетах, а не более абстрактном "дальнобойном" вооружении куда также входят и дроны-камикадзе. Во-вторых, эти образцы уже отработаны, то есть были применены. А разброс дальности в 750-1000 км, скорее всего, означает, что этих образцов, как минимум два - один на 750 км, другой до 1000 км.
 
Зона поражения 1000 км
Зона поражения 1000 км



И, конечно, можно находиться на оптимистической ноте, мол, это совершенно новые дальнобойные ракеты, но если включить прагматизм, то, скорее всего, речь идет о тех вещах, которые уже известны.

Ту-141 "Стриж"

Начала возможно с переработанной в эрзац-крылатую ракету разведывательного дрона Ту-141 "Стриж". Она уже использовалась в декабре прошлого года, при этом успешно по авиабазам РФ "Энгельс" и "Дягилево". И РФ официально признала, что в результате удара именно "Стрижа" на "Дягилево" были поражены три Ту-22М3.
 
Ту-141 "Стриж"
Ту-141 "Стриж"



Потенциально конвертируемый Ту-141 "Стриж" может иметь дальность до 1000 км и нести, как уже также сообщили в РФ на основе обломков дрона - авиабомба ОФАБ-100-120, которая устанавливается в нем вместо разведывательной аппаратуры внутри корпуса.
 
И несмотря на то, что речь идет о конверсии имеющихся БПЛА, если внимательно присмотреться к Ту-141 "Стриж", то можно заметить готовую крылатую ракету наземного базирования. Этот дрон был создан для маловысотного полета на высоких скоростях по запрограммированному маршруту и ​​только вопрос о том, должен ли он вернуться с разведывательными данными или врезаться в цель с боевой частью.
 
Ту-141 "Стриж"
Ту-141 "Стриж"



Более того, производство Ту-141 "Стриж" в советское время проходило на "Харьковском авиационном заводе". То есть вся конструкторская и производственная документация на оригинальный дрон есть. Это, конечно, хорошо знают в Москве, потому что его производство продолжалось в Харькове до 1989 года.

То есть возобновление производства Ту-141 "Стриж" уже в качестве полноценной крылатой ракеты - более реалистично, чем создание совершенно новой разработки.

Но, несмотря на наличие документации, довольно весомая проблема: "Харьковский авиационный завод" - это наиболее проблемное авиационное предприятие Украины, которое методично в течение трех десятилетий уничтожалось и было доведено до банкротства. В результате чего еще во времена АТО на нем пытались хоть как-то восстановить хоть какое-либо производство путем выпуска траков для бронетехники.

5В28 от С-200

Вторым образцом вполне может быть конвертированная зенитная ракета 5В28 для комплекса С-200. Ее применение уже также было зафиксировано, например, по Таганрогу. И хотя в РФ ее дальность оценили в 600 км, вполне возможно, что этот параметр на 150 км больше.
 
5В28
5В28


Документация на эту ракету также может быть в Украине из-за того, что составные части ЗРК С-200 также производились на киевском заводе "Большевик", физически прекратившего свое существование еще в 2000-х годах, а юридически в 2021 году, а также в Донецке. на заводе "Точмаш". Первый занимался выпуском пусковой установки, второй – заряжающей машины.

Каких-либо деталей относительно конвертации 5В28 в ракету "земля-земля" не существует, хотя речь идет о более чем сложной работе для того, чтобы переработать архаическую жидкотопливную ракету с боевой частью в 220 кг на квазибалистическую ракету для ударов по земле.

Серийное производство

Необходимо осознать, что наличие оригинальной документации на изделие 70-х годов не означает, что за ней можно сразу клепать изделия. Потому сразу возникает первый же вопрос - а где взять комплектацию образца 70-х годов. Поэтому даже исходя из этого речь не идет о воспроизводстве ракет "один в один", а скорее разработок на их базе.

И всегда нужно понимать, что между наличием концепта, опытного образца в металле, опытного образца, прошедшего испытание, производством малого темпа и полномасштабным серийным производством – огромные пропасти во времени и деньгах.

Если сейчас Украина находится на стадии опытных образцов, готовых к серийному производству – впереди еще две масштабные задачи. В условиях мирного времени начало производства малого темпа таких видов вооружения, как ракеты – это несколько лет. Переход на широкий выпуск – еще "плюс" пару лет. И это при отсутствии глобальных проблем.
Возможно ли его ускорить - да, но это действительно должно быть стратегическим государственным проектом, который возможно ускорить за счет получения уже готовых основных компонентов изготовленных на заказ на иностранных площадках. И именно на это очевидно и делается ставка.
Тэги: война в Украине, вооружение, ракеты

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