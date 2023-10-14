Украинские ракеты на 750-1000 км: что это и сколько времени необходимо до начала серийного производства

Зона поражения 1000 км

Ту-141 "Стриж"

Ту-141 "Стриж"

Ту-141 "Стриж"

5В28 от С-200

5В28

Серийное производство

Украина имеет "отработанные экспериментальные образцы" ракетного вооружения, имеющего дальность 750-1000 км. И сейчас речь идет о создании серийного производства этих средств дальнобойного поражения.Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк "24 Канала", добавив, что для этого планируется привлечь инвестиции и иностранных оружейников. Добавим, что о существовании работ над ракетой с дальностью даже более 1000 км сообщал и экс-министр обороны Украины Алексей Резников.Также крайне важно разложить заявление Подоляка на составляющие, потому что, во-первых, речь идет о "образцах", а не о "образце" и именно ракетах, а не более абстрактном "дальнобойном" вооружении куда также входят и дроны-камикадзе. Во-вторых, эти образцы уже отработаны, то есть были применены. А разброс дальности в 750-1000 км, скорее всего, означает, что этих образцов, как минимум два - один на 750 км, другой до 1000 км.И, конечно, можно находиться на оптимистической ноте, мол, это совершенно новые дальнобойные ракеты, но если включить прагматизм, то, скорее всего, речь идет о тех вещах, которые уже известны.Начала возможно с переработанной в эрзац-крылатую ракету разведывательного дрона Ту-141 "Стриж". Она уже использовалась в декабре прошлого года, при этом успешно по авиабазам РФ "Энгельс" и "Дягилево". И РФ официально признала, что в результате удара именно "Стрижа" на "Дягилево" были поражены три Ту-22М3.Потенциально конвертируемый Ту-141 "Стриж" может иметь дальность до 1000 км и нести, как уже также сообщили в РФ на основе обломков дрона - авиабомба ОФАБ-100-120, которая устанавливается в нем вместо разведывательной аппаратуры внутри корпуса.И несмотря на то, что речь идет о конверсии имеющихся БПЛА, если внимательно присмотреться к Ту-141 "Стриж", то можно заметить готовую крылатую ракету наземного базирования. Этот дрон был создан для маловысотного полета на высоких скоростях по запрограммированному маршруту и ​​только вопрос о том, должен ли он вернуться с разведывательными данными или врезаться в цель с боевой частью.Более того, производство Ту-141 "Стриж" в советское время проходило на "Харьковском авиационном заводе". То есть вся конструкторская и производственная документация на оригинальный дрон есть. Это, конечно, хорошо знают в Москве, потому что его производство продолжалось в Харькове до 1989 года.То есть возобновление производства Ту-141 "Стриж" уже в качестве полноценной крылатой ракеты - более реалистично, чем создание совершенно новой разработки.Но, несмотря на наличие документации, довольно весомая проблема: "Харьковский авиационный завод" - это наиболее проблемное авиационное предприятие Украины, которое методично в течение трех десятилетий уничтожалось и было доведено до банкротства. В результате чего еще во времена АТО на нем пытались хоть как-то восстановить хоть какое-либо производство путем выпуска траков для бронетехники.Вторым образцом вполне может быть конвертированная зенитная ракета 5В28 для комплекса С-200. Ее применение уже также было зафиксировано, например, по Таганрогу. И хотя в РФ ее дальность оценили в 600 км, вполне возможно, что этот параметр на 150 км больше.Документация на эту ракету также может быть в Украине из-за того, что составные части ЗРК С-200 также производились на киевском заводе "Большевик", физически прекратившего свое существование еще в 2000-х годах, а юридически в 2021 году, а также в Донецке. на заводе "Точмаш". Первый занимался выпуском пусковой установки, второй – заряжающей машины.Каких-либо деталей относительно конвертации 5В28 в ракету "земля-земля" не существует, хотя речь идет о более чем сложной работе для того, чтобы переработать архаическую жидкотопливную ракету с боевой частью в 220 кг на квазибалистическую ракету для ударов по земле.Необходимо осознать, что наличие оригинальной документации на изделие 70-х годов не означает, что за ней можно сразу клепать изделия. Потому сразу возникает первый же вопрос - а где взять комплектацию образца 70-х годов. Поэтому даже исходя из этого речь не идет о воспроизводстве ракет "один в один", а скорее разработок на их базе.И всегда нужно понимать, что между наличием концепта, опытного образца в металле, опытного образца, прошедшего испытание, производством малого темпа и полномасштабным серийным производством – огромные пропасти во времени и деньгах.Если сейчас Украина находится на стадии опытных образцов, готовых к серийному производству – впереди еще две масштабные задачи. В условиях мирного времени начало производства малого темпа таких видов вооружения, как ракеты – это несколько лет. Переход на широкий выпуск – еще "плюс" пару лет. И это при отсутствии глобальных проблем.Возможно ли его ускорить - да, но это действительно должно быть стратегическим государственным проектом, который возможно ускорить за счет получения уже готовых основных компонентов изготовленных на заказ на иностранных площадках. И именно на это очевидно и делается ставка.