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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 1 » 15:14:33

США передадут Украине восемь комплексов NASAMS

Вчера, 15:14:33 285 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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США передадут Украине восемь комплексов NASAMS

Вашингтон передаст Украине восемь норвежско-американских зенитных комплексов NASAMS и боеприпасы к ним, сообщили на брифинге в Пентагоне военные чиновники США.
 
Два комплекса прибудут в Украину уже в ближайшее время, еще шесть - позже.
 
Американские военные также рассказали, что планируют создать набор противодействия беспилотным авиационным системам, включая систему VAMPIRE и другие радарные системы, в связи с серьезной угрозой ударов дронами со стороны России.
 
Зенитные комплексы NASAMS являются серьезным усилением системы противовоздушной обороны Украины не только против российских бомбардировщиков, но и против крылатых ракет - от "Искандеров" и "Точек-У" до "Калибров".
 
Накануне, когда Россия нанесла новый массированный удар по энергетической системе страны, украинские чиновники сообщили, что система IRIS-T, предоставленная Германией, продемонстрировала стопроцентный результат.
 
Но таких и подобных систем ПВО Украине нужно больше, отметили они.
Тэги: США, ПВО, NASAMS, война в Украине
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