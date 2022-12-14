Украина сообщила, что 14 декабря сбила все российские беспилотники. Это может говорить об улучшении системы ПВО

Сегодня 14 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что украинские силы противовоздушной обороны сбили все 13 беспилотников-камикадзе, направленных Россией для ударов по Киеву и Киевской области. Это может свидетельствовать о том, что Киеву удалось улучшить работу систем ПВО для отражения массированных атак БПЛА.Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что благодаря работе ПВО в регионе по итогам обстрелов нет прилетов.Военная администрация Киева, в свою очередь, сообщила, что обломки сбитых БПЛА попали в одно административное здание. Еще 4 жилых дома получили незначительные повреждения в Шевченковском районе Киева, пострадавших нет, говорится в сообщении.В сети также появилось видео, на котором видно, что на крыле одного из сбитых в Киеве дронов-камикадзе была надпись «За Рязань!». Вероятно, речь о взрыве на военном аэродроме в Рязанской области 5 декабря.Напомним, с начала октября Россия регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В первый день массированных ударов украинским ПВО удалось сбить 13 из 24 беспилотников.Последний массированный обстрел произошел 5 декабря и вызвал перебои с электро- и водоснабжением в регионах страны. В ходе этого обстрела Россия запустила по территории Украины около 70 ракет, 61 одна из которых была сбита. Удары последовали за сообщениями о взрывах на двух российских военных аэродромах в сотнях километров от линии фронта в Рязанской и Саратовской областях, которые использовались стратегическими бомбардировщиками, способными в том числе бить высокоточными ракетами по украинской инфраструктуре.В Киевской области ракетные удары 5 декабря были почти полностью перехвачены. Военная администрация отчиталась о перехвате 9 из 10 запущенных по региону ракет. Позднее стало известно, что одна из ракет поразила энергетический объект в Киевской областиПосле обстрелов украинских городов Германия объявила о поставке в Украину четырех систем ПВО IRIS-T, США — о передаче двух систем NASAMS с радиолокационными ракетами и более старых комплексов Hawk и Avenger. О передаче ракет для систем ПВО также сообщили Нидерланды. 13 декабря CNN сообщил со ссылкой на источники, что Белый дом завершает согласование отправки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.