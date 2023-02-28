Ночью беспилотники атаковали 4 российских региона. На России удивляются: «А нас за что?»

Падения беспилотников были зафиксированы этой ночью как минимум в трех российских регионах — Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. В Адыгее зафиксировали падение неизвестного летательного объекта, возможно, тоже дрона.

О ликвидации пожара в хозяйственном строении на территории нефтебазы в Туапсе утром отчиталось региональное МЧС, не уточнив причин возгорания. По данным телеграм-каналов Baza и Astra, около 2 часов ночи на территории нефтехранилища упали два дрона, начиненных взрывчаткой. В 30 метрах от места взрывов находится казарма Минобороны, пишет Astra.

Позднее о том, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших нет.

Падения беспилотников были зафиксированы также в граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областях. В Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников, сообщил ночью губернатор области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что один из БПЛА залетел в окно жилого дома, пострадавших нет.

В Брянской области власти отчитались о поражении беспилотника ВСУ в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Богомаз. По данным Astra, еще три дрона атаковали утром 27 февраля пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе Белгородской области, выведя вышку из строя.

Еще один взрыв также в районе 2 часов ночи зафиксировали в Адыгее, в районе поселка Новый, утверждают источники Astra. О взрыве в экстренные службы сообщил глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко. Спасатели обнаружили в поле недалеко от поселка две воронки диаметром около двух метров, рядом были найдены обломки неустановленного летательного объекта. Позднее глава республики Мурат Кумпилов подтвердил, что ночью около поселка Новый упал неустановленный летательный аппарат, и приложил два фото частей упавшего объекта. «На месте работает следственно-оперативная группа. Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — написал он.

Взрывы беспилотников в ночь с 27 на 28 февраля стали одной из самых массированных атак по объектам на территории России. Удары по Краснодарскому краю могут свидетельствовать о том, что дроны ВСУ способны доставать до черноморского побережья Кубани, являющегося одним из главных направлений внутреннего туризма в России.

В начале декабря произошли взрывы сразу на двух российских военных аэродромах, где находились стратегические бомбардировщики, — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом. В результате взрывов были повреждены военные самолеты. По версии Минобороны, удары были нанесены реактивными БПЛА советского производства. В российских телеграм-каналах предположили, что это были модифицированные беспилотники Ту-141 «Стриж». 26 декабря по «Энгельсу-2» вновь ударил украинский беспилотник, погибли трое военнослужащих. 6 февраля беспилотник взорвался в небе над Калугой, примерно в 150 километрах от Москвы.

Удары по российским военным объектам в глубоком тылу продолжатся, заявил в интервью The Washington Post в январе начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он не подтвердил WP, что ГУР стояла за атаками на военные аэродромы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области, но рассказал, что такие атаки могут реализовывать как беспилотники, так и диверсанты, устанавливающие взрывчатку вручную.