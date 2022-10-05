Взрывы в г. Белая церковь. Беспилотники «Шахид» атаковали казармы 72-й ОМБР. ВИДЕО

На появляющихся в соцсетях видео ничего не видно (ночь), но слышно, как утверждают блогеры, характерный гул винтовых двигателей иранских дронов и затем взрывы.

Утром, Киевская обладминистрация подтвердила удар по Белой Церкви дронами-камикадзе.

Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба подтверждает удар по Белой Церкви и пишет, что, по предварительным данным, удар нанесен дронами-камикадзе. Пострадал один человек.

"Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - утверждает Кулеба.



Позже стало известно, что Украину ночью атаковали 12 вражеских дронов. Шесть из них сбили — три зенитными ракетными войсками, еще три авиацией, рассказал спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Город Белая Церковь находится примерно в 70 км на юг от Киева и примерно в 190 км от белорусской границы.

Видео взрывов и пожара

Сегодня 5 октября ночью, сразу несколько украинских телеграм-каналов и изданий сообщили о взрывах в городе Белая Церковь, Киевской области. Авторы телеграм-каналов предполагают или даже утверждают, что удары по целям в этих городах впервые были нанесены иранскими дронами "Шахид", переименованными в России в "Герань".

Дроны-камикадзе ударили по казармам

Экс-нардеп Игор Луценко, который сейчас служит в 72-й бригаде ВСУ, заявил, что этой ночью по расположению бригады в Белой Церкви ударили дроны-камикадзе. Но никто не погиб, потому что военнослужащих сейчас не квартируют в казармах.

"Ночью враг нанес удар дронами-камикадзе по пункту постоянной дислокации моей бригады. Я там был только раз в жизни, но по крайней мере знаю, как выглядят эти древние постройки", - написал он в Facebook.

Согласно данным Википедии, 72-я бригада базируется в Белой Церкви - которую сегодня ночью атаковали, судя по заявлению военной администрации, шесть иранских дронов.

О том, что горят казармы бригады, сообщалось и в местных пабликах. Официально власти попадания по расположению 72-й ОМБР не подтверждали.