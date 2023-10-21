Что представляют из себя дроны «Ланцет»: разбор оружейного хлама РФ

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Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Лансет" стали предметом внимания в последние недели, когда конструкторы из России увеличили дальность полета своих ударных дронов "Лансет" на несколько десятков километров. Об этом сообщили в силах обороны Юга, подчеркивая, что "Лансет" стал едва ли не единственным средством, с помощью которого оккупанты могут атаковать украинскую военную технику.Российские авиационные эксперты утверждают, что "Лансет" представляет серьезную угрозу, способную поражать украинские самолеты на значительном расстоянии внутри Украины. Они рассматривают возможности защиты украинских военных объектов, включая аэродромы и самолеты, от атак российских беспилотников.Украинские военные подчеркивают, что российские БПЛА могут поражать цели на глубину до нескольких десятков километров от линии фронта. Однако, они акцентируют внимание на необходимости понять, каким образом российские беспилотники смогли добраться так далеко и каким образом они изменили свою тактику в ведении боевых действий.Интересно, что российская пропаганда активно использует видеоатаки своих беспилотников на украинские объекты, демонстрируя их возможности в российских СМИ. Однако, анализ видеозаписей показывает, что большинство из них старые, что может поднимать вопросы об их реальной эффективности в боевых условиях.Несмотря на это, украинские военные осознают необходимость защиты своих самолетов, особенно в свете возможного обновления военной авиации Украины, включая возможные поставки истребителей F16 и аналогичных военных воздушных средств.Российские беспилотники, в частности "Лансет", вынуждают украинские вооруженные силы пересматривать свои тактики и стратегии. Важно разрабатывать комплексные методы защиты не только для аэродромов и самолетов, но и для других военных объектов и гражданской инфраструктуры, находящихся в глубине тыла.Украинские военные исследуют различные способы защиты, включая пассивные методы, такие как использование железобетонных укрытий и распределение авиации по разным местам, а также активные методы, включая противодроновые системы и обманывающие тактики.Однако, несмотря на все сложности, украинские военные подчеркивают, что борьба за защиту своих объектов и сил требует не только обновления техники и тактик, но и креативных и инновационных решений, чтобы оставаться впереди в этой борьбе за безопасность и защиту страны.