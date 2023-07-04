4 июля беспилотники долетали до Москвы второй раз с начала войны

Утром 4 июля на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять боевых беспилотников, сообщает Минобороны. В ведомстве утверждают, что четыре из них были уничтожены средствами ПВО, один — потерпел крушение на территории Одинцовского района после подавления средствами радиоэлектронной борьбы.



Так, один из БПЛА не долетел до Московской области около 5 км — его сбили около деревни Верховье в Калужской области. Один беспилотник атаковал подмосковную Кубинку, в которой находится множество военных объектов: военный аэродром, воинская часть, в которой базируется отдельный полк спецназа ВДВ, парк Патриот, а также храм вооружённых сил.



По информации телеграм-канала Baza, атака была удачной — БПЛА попал в административное здание, из людей никто не пострадал. Ещё два беспилотника упали у посёлка Валуево в Новой Москве, а один БПЛА взорвался рядом с деревной Марушкино, примерно в километре от аэропорта Внуково, пишет телеграм-канал SHOT.





Это уже чётвертая массовая атака с начала мая, когда беспилотники беспрепятственно достигают Москвы и Подмосковья.



Первый раз два БПЛА долетели до Кремля 3 мая. 30 мая произошла самая массированная атака: по данным СМИ, в ней участвовали от 25 до 32 беспилотников, а главным направлением удара стали районы Рублёвского и Ильинского шоссе, где расположены дома представителей элиты и государственные резиденции.



Следующая атака случилась 21 июня: два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе на подлете к складам военной части, ещё один — в Новой Москве.