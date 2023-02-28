Что такое беспилотник «Стриж», который атакует Россию в 2023 году?

Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» был разработан в СССР в конце 1970-х годов, а его первый полет состоялся в 1985 году. Несмотря на свой возраст, он и в 2023 году остается одним из самых надежных и эффективных беспилотных летательных аппаратов на войне в Украине против российских оккупантов.

Одна из основных преимуществ беспилотника Ту-141 «Стриж» - это возможность дистанционного управления. Это значит, что пилот, находящийся на земле, может управлять беспилотником на расстоянии, не входя в его кабину. Такой подход позволяет снизить риски для пилотов и улучшить качество выполнения миссий.

Кроме того, «Стриж» оборудован современной аппаратурой для наблюдения и сбора информации. На его борту установлены различные виды камер и других датчиков, которые позволяют собирать информацию о местности и осуществлять разведку. Однако, из-за своих больших размеров он требует специального ангара для хранения и транспортировки.

Тем не менее, БПЛА Ту-141 «Стриж» продолжает оставаться популярным среди военных в Украине благодаря своим уникальным возможностям и высокой эффективности.

Основные характеристики беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж»:

Скорость: максимальная скорость - 950 км/ч, крейсерская скорость - 750 км/ч.

Размеры: длина - 13,5 м, высота - 3,8 м, размах крыльев - 8,5 м.

Вес: максимальный взлетный вес - 5000 кг, полезная нагрузка - 1200 кг.

Дальность полета: до 1500 км.



Беспилотник «Стриж» также может выполнять задачи разведки, мониторинга и наблюдения за объектами на земле, в том числе и в условиях ограниченной видимости, благодаря наличию соответствующих датчиков и оборудования.

В целом, беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» - это мощный инструмент для выполнения различных миссий военного и гражданского назначения. Его уникальные возможности и высокая эффективность делают его незаменимым инструментом для военных операций, мониторинга и наблюдения за природными катастрофами, а также для выполнения других важных задач.





БПЛА Ту-141 Стриж: что известно

Это многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник разработки Конструкторского бюро им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 Стриж.

Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе и состоял на вооружении ВВС ВС СССР с 1979 по 1989 год.

Беспилотник Ту-141 предназначается для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров (до 400 км) от линии фронта на трансзвуковых скоростях.

Летательный аппарат оснащен средствами фото-и инфракрасной разведки. Эта особенность позволяет использовать его при любых погодных условиях и в любое время суток.

По своим характеристикам БПЛА Ту-141 Стриж имеет довольно неплохие возможности по преодолению ПВО противника за счет своей скорости и возможности использования на малых и больших высотах.

Эти беспилотники очень трудно сбить ПВО, кроме того, они не выходят в эфир и не передают никакой информации.

Фотографирование происходит в закрытом режиме, а после возвращения Ту-141 в заданное место, оператор снимает фотоленту и передает ее в центр обработки информации.

Посадка Ту-141 осуществлялась с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части аппарата.



Интересно, что после начала вторжения РФ в Украину весной 2014 года Министерством обороны Украины было принято решение относительно повышения эффективности ведения авиаразведки и опытно-конструкторских работ по модернизации беспилотных летательных аппаратов Стриж, оставшихся в наличии.

Этот беспилотник способен развивать скорость свыше 1 000 км/ч и действовать в радиусе до 1 000 км. Вес аппарата — более 5 300 кг.

Технические характеристики

Фото: ВС ВСУ

Длина: 14,33 м

Размах крыльев: 3,88 м

Полный вес: 5 370 кг

Максимальная скорость: 1 110 км / год

Крейсерская скорость: 1 000 км / год

Дальность полета: 1 000 км

Высота полета (максимальная): 6 000 м

Время полета: 54 мин

Беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» является одним из самых эффективных БПЛА в Украине. Он обладает высокой скоростью и дальностью полета, а также может выполнять различные задачи, связанные с разведкой, наблюдением и мониторингом. Реактивный «Стриж» - по прежнему надежный помощник в выполнении различных задач в воздушном пространстве.