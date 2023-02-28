Что такое беспилотник «Стриж», который атакует Россию в 2023 году?

Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» был разработан в СССР в конце 1970-х годов, а его первый полет состоялся в 1985 году. Несмотря на свой возраст, он и в 2023 году остается одним из самых надежных и эффективных беспилотных летательных аппаратов на войне в Украине против российских оккупантов.
Одна из основных преимуществ беспилотника Ту-141 «Стриж» - это возможность дистанционного управления. Это значит, что пилот, находящийся на земле, может управлять беспилотником на расстоянии, не входя в его кабину. Такой подход позволяет снизить риски для пилотов и улучшить качество выполнения миссий.
Кроме того, «Стриж» оборудован современной аппаратурой для наблюдения и сбора информации. На его борту установлены различные виды камер и других датчиков, которые позволяют собирать информацию о местности и осуществлять разведку. Однако, из-за своих больших размеров он требует специального ангара для хранения и транспортировки.
Тем не менее, БПЛА Ту-141 «Стриж» продолжает оставаться популярным среди военных в Украине благодаря своим уникальным возможностям и высокой эффективности.
Беспилотник «Стриж» также может выполнять задачи разведки, мониторинга и наблюдения за объектами на земле, в том числе и в условиях ограниченной видимости, благодаря наличию соответствующих датчиков и оборудования.
В целом, беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» - это мощный инструмент для выполнения различных миссий военного и гражданского назначения. Его уникальные возможности и высокая эффективность делают его незаменимым инструментом для военных операций, мониторинга и наблюдения за природными катастрофами, а также для выполнения других важных задач.
Это многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник разработки Конструкторского бюро им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 Стриж.
Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе и состоял на вооружении ВВС ВС СССР с 1979 по 1989 год.
Беспилотник Ту-141 предназначается для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров (до 400 км) от линии фронта на трансзвуковых скоростях.
Летательный аппарат оснащен средствами фото-и инфракрасной разведки. Эта особенность позволяет использовать его при любых погодных условиях и в любое время суток.
По своим характеристикам БПЛА Ту-141 Стриж имеет довольно неплохие возможности по преодолению ПВО противника за счет своей скорости и возможности использования на малых и больших высотах.
Эти беспилотники очень трудно сбить ПВО, кроме того, они не выходят в эфир и не передают никакой информации.
Фотографирование происходит в закрытом режиме, а после возвращения Ту-141 в заданное место, оператор снимает фотоленту и передает ее в центр обработки информации.
Посадка Ту-141 осуществлялась с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части аппарата.
Интересно, что после начала вторжения РФ в Украину весной 2014 года Министерством обороны Украины было принято решение относительно повышения эффективности ведения авиаразведки и опытно-конструкторских работ по модернизации беспилотных летательных аппаратов Стриж, оставшихся в наличии.
Этот беспилотник способен развивать скорость свыше 1 000 км/ч и действовать в радиусе до 1 000 км. Вес аппарата — более 5 300 кг.