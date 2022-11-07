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Главная » Новости » Общество » 2022 » Ноябрь » 7 » 15:54:07

Студентку БНАУ Эльвиру Хоменко, призвавшая сдаться врагу, решили восстановить на учебе

Вчера, 15:54:07 402 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Студентку БНАУ Эльвиру Хоменко, призвавшая сдаться врагу, решили восстановить на учебе

Студентку Белоцерковского национального аграрного университета (БНАУ) Эльвиру Хоменко, которую отчислили за призывы "сложить оружие и принять врага с добром", теперь должны восстановить на учебе. Такое решение принял Белоцерковский горрайонный суд. Также БНАУ должен выплатить 992 грн судебного сбора.

Напомним, что девушка заявляла, что она не донатит ВСУ и не ест мяса, потому что она «не поддерживает убийство и войну». 

"Я вижу, самым разумным решением в этой войне: сложить нам оружие и принять врага с добром. Это звучит удивительно, но это самое разумное, что может сделать образованный человек", - писала она в инстаграм.



После скандала в июле 2022, в ВУЗе решили отчислить студентку 4-го курса факультета ветеринарной медицины. 

"К сожалению, среди студентов Белоцерковского НАУ было обнаружено лицо, являющееся сторонницей враждебных намерений. Срочно было созвано заседание руководства университета. Принято решение о немедленном отчислении студентки 4 курса факультета ветеринарной медицины», – говорится в сообщении.

Кроме того, девушка быстро удалила страницу в социальной сети.

Поскольку своими действиями девушка поддерживала враждебные взгляды, представители университета сообщили о ней Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины.
Тэги: война в Украине, студенты, Белая Церковь, коллаборанты
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