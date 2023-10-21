Украинский «железный купол»: что сможет эффективно сбивать дроны и почему не получится, как в Израиле

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Октябрь » 21 » 10:37:59
С наступлением холодов Россия может возобновить нанесение массированных ракетных ударов и атак дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Как и чем можно защитить наши объекты, сбивать еще больше дронов и реально ли создать в Украине собственный прототип "железного купола"?
Обо всем этом сайту ТСН в интервью рассказал Александр Кардаков, автор новейших miltech-разработок, глава наблюдательного совета "Октава Капитал".
Многих заинтересовал ваш пост в социальной сети о возможности более эффективно сбивать российские Shahed-131/136 и ракеты. Расскажите, как это можно сделать практически и технически, что необходимо для этого?
Чтобы их эффективно сбивать, во-первых, их нужно эффективно обнаруживать. Предварительно и с исключительной точностью. Именно для выявления таких целей я предлагаю использовать специальную систему акустической детекции, которая обнаруживает угрозу на среднем и близком расстоянии, рассчитывает траекторию движения и указывает ПВО и другим средствам поражения потенциальную цель.
На самом деле, базово эта идея не является чем-то заоблачным и супер новым. Во время Второй мировой войны идея акустической детекции прижилась и достаточно активно использовалась на воде (сонар). До сих пор это средство активно используется за границей для охраны периметров объектов. Таким образом, секьюрити могут вовремя услышать проникновение на объект и даже обнаружить незваный дрон.
Как вы догадываетесь, за границей другой профиль угроз. Там предложение рассчитано на "защиту стадионов", охрану баз, границ, аэропортов и т.д. Нам необходимо расширить акустическую сеть до масштабов всей страны, развернув по территории Украины сети акустических датчиков, оборудованные микрофонами и программным обеспечением для анализа окружающей среды и обнаружения БпЛА.
В первую очередь, закрываются слепые зоны (реки, низменности). С учетом того, что акустическая решетка "слышит" беспилотник или ракету в радиусе 2-2,5 километра (а ракету — еще дальше), для покрытия всей страны, предварительно, нам необходимо будет около 20-25 тысяч таких решеток (не считая рек, озер, гор, оккупированных территорий и некоторых районов крупных городов)
К примеру, акустическая сеть FENEK умеет разделять наземные и воздушные объекты (мопед на дороге и "Шахед" в небе), детектировать объекты на малых высотах — от нуля метров до 2,5 км, рассчитывать траекторию движения воздушных целей.
И главное — это полностью пассивные системы, которые ничего не излучают и могут работать как "детектор" в круглосуточном режиме.
Как результат: своевременное обнаружение атакующих ракет и дронов на всей территории страны, неуязвимость сети датчиков для врага. Так как пассивный режим работы, небольшая стоимость одного сенсора и их общее количество по территории страны делают бессмысленными попытки атак на такие датчики.
Эта бесшумность условна. "Тихих" ракет не бывает, дальние дроны летают исключительно на громких двигателях внутреннего сгорания, а электрические дроны более чем на несколько десятков километров не летают. Но они также условно бесшумны, их слышно на значительно меньшей дистанции — речь может идти о нескольких сотнях метров.
За счет уплотнения сети акустических сенсоров на "горячих" участках и комбинирования с другими детекционными средствами (например, пеленгирование радиоканала управления), такие электрические дроны могут также эффективно обнаруживаться.
Это совсем другой класс систем раннего оповещения.
Все детали, конечно, никто вам в публичной плоскости не скажет. Но из общеизвестного хорошо показало себя использование средств радиоэлектронной борьбы, но оно не может работать круглосуточно и для высокой эффективности должно быть систематизировано. Развернуты и работают мобильные огневые группы, которые в лучшем случае комплектуются "Гепардами", ПЗРК, а в худшем — обычным стрелковым оружием типа пулеметов.
Понятно, что такие группы закрывают не все секторы, но им также приходится обнаруживать цель простым визуальным способом. Эффективность и скорость работы таких групп может быть улучшена, если у них будут свои локальные средства целеуказания. Конечно, надеюсь, что нам удастся существенно нарастить количество обычных систем ПВО.
Но мы столкнемся с ограничениями: страна большая по территории, нужно много средств, обученный персонал… Расходы окажутся непомерно большими. Плюс, следует учитывать, что часто классические иностранные ПВО являются действенными под конкретные задачи.
Хороший пример — израильский "железный купол", подходящий именно для перехвата неуправляемых тактических ракет малой дальности типа "Кассам" или "Град", 70% которых обычно летят мимо. Алгоритмы "купола" заточены на перехват ракет именно такого типа. А что с маневрирующими дронами? Я уже не говорю, что одна батарея "купола" стоит более $100 млн, закрывает всего 150 кв. км. Например, площадь Израиля — 22 тыс. кв. км, а только Киевской области — 28 тыс. кв. км.
Над этой задачей сейчас работает вся страна. Ибо нам не поможет одно конкретное решение, как это было в Израиле. В идеальной картине мира все наши города и объекты критической инфраструктуры со своими системами ПВО собственного или зарубежного производства. В идеальной картине — в небе должно дежурить несколько самолетов ДРЛС (AWACS), чтобы видеть все над поверхностью земли. Но реальность другая…
К сожалению, у нас нет времени ждать, пока все это будет реализовано. В нашей реальности надо делать все для защиты здесь и сейчас. Для улучшения обнаружения врага — развернуть сеть акустических решеток по всей стране, для его уничтожения — увеличить количество мобильных бригад и "помочь" им данными из этой акустической сети. Или дополнить данные уже имеющихся ПВО данными этой акустической сети. Тогда эффективность нашего "не железного" купола достигнет наивысшего показателя даже при увеличении количества обстрелов. В противоположность сегодняшним 78,7% поражения вражеских целей.
Речь не идет о каких-то новых капитальных постройках. Для развертывания акустической сети используются трубы, башни, столбы, то есть любые существующие высокие сооружения. Отсутствие больших инвестиций и сверхусилий в строительстве такой системы — именно то, что мне нравится.
Вы говорите, что такой "железный купол" можно сделать, — и "не за все деньги мира", о какой сумме идет речь?
Стоимость идеального решения для всей страны, о котором мы говорили, — это миллиарды долларов, которых нет... А расчетная стоимость акустической сети для всей страны — не более $100 млн.
Речь не идет о большом количестве специалистов. Ибо набор сенсоров может выдавать информацию в нескольких центрах наблюдения. Может, в существующие инфосистемы сил ПВО. Более того, научить оператора работать с данными такой системы будет быстрее, чем научить оператора Patriot или комплекса С300.
Летом была представлена комплексная система для защиты наших объектов энергетики от вражеских атак. Какие основные характеристики "Сферы" и будет ли она уже использоваться на практике этой зимой?
Конечно, будет. Вкратце, "Сфера" — единственная комплексная система, сочетающая в себе РЛС (радиолокационную систему), акустические датчики, оптические и тепловизионные системы, программное обеспечение с выдачей информации на огневое активное противодействие. Это позволяет быстро определять вражескую цель и оперативно ее обезвредить. Вероятность правильного определения воздушной цели составляет от 0,9 – 1, погрешность правильного определения воздушной цели приближается к 0.
Использование автоматизированной системы управления позволяет за несколько минут принять правильное решение, предоставить всю необходимую информацию о вражеской цели. Еще одним из преимуществ "Сферы" является полная автоматизация процесса обнаружения и обезвреживания дронов-камикадзе типа "Шахед", дронов-корректировщиков и других БпЛА.
Александр Марущак, ТСН