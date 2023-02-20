23-летний оператор квадрокоптера «Скиба» уничтожил и ранил около 500 российских солдат

"Я думаю, что после просмотра очевидно, что этот воин - настоящий герой, достойный высших государственных наград." - говорит военный корреспондент Юрий Бутусов.

23-летний украинский воин за год войны гранатами с квадрокоптера уничтожил и ранил около 500 российских солдат - и не на словах, а на видео. Каждый день солдат "Скиба" из 10-й горно-штурмовой бригады летает на разведку, корректировку и поражение, и потратил десятки ящиков гранат.



В 10-й бригаде работа операторов дронов организована на высоком уровне. "Скиба" ищет новых бойцов в свою команду, ему нужны люди, которые хотят научиться управлять дроном, которые хотят найти на фронте надежных боевых товарищей.



Как работает оператор дрона - смотрите на видео.



Какие БПЛА применяют на войне в Украине?

На войне в Украине применяются различные типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе такие как:

Bayraktar TB2 - турецкий беспилотный летательный аппарат, который широко применяется украинской армией для разведки, корректировки огня и нанесения точечных ударов по позициям противника.

Phantom 4 - китайский БПЛА, который используется украинской армией для разведки и наблюдения за позициями противника.

Raven RQ-11B - американский беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки и обнаружения целей на боевом участке.

PD-1 - украинский беспилотный летательный аппарат, который разрабатывается в Украине и применяется для разведки и нанесения точечных ударов по целям противника.

Квадрокоптеры - небольшие беспилотные летательные аппараты, которые используются для разведки и обнаружения целей в труднодоступных местах, таких как горные участки и лесистые районы.



В целом, использование БПЛА значительно повышает эффективность боевых действий и позволяет украинской армии получать оперативную разведку о позициях противника.