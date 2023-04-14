ТОП-10 украинских производителей дронов, приближающих победу

С прошлого года дроны стали неотъемлемой частью военных операций во всем мире. Украина, находясь в состоянии войны с Россией, также активно использует беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения ударов по противнику.



В этой статье мы рассмотрим ТОП-10 украинских производителей дронов, которые благодаря своим разработкам приближают победу Украине в этой войне.

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AeroDrone

Автономный самолет AeroDrone

Среди miltech-компаний, путеводитель из которых собрал DOU, 10 — производители дронов, так необходимые для победы в войне в Украине.

О AeroDrone Компания AeroDrone разрабатывает и производит сельскохозяйственные дроны. В 2022 году AeroDrone приступил к производству двух моделей беспилотников для ВСУ. Компанию основал в 2015 году Юрий Педерий, выпускник Национального авиационного университета. В 2022 году совладельцем AeroDrone стал украинский бизнесмен и депутат Дмитрий Шимкив.

В начале декабря Дмитрий Шимкив, бизнесмен и соучредитель AeroDrone, сообщил, что украинский производитель беспилотников получил разрешение на использование двух беспилотников в ВСУ.

Дрон D80-Discovery может нести полезную нагрузку до 80 килограммов, его максимальная скорость — 120 км/ч, потолок полета — до 2 километров. Он может использоваться для съемки большой территории, а также для поиска мин или других снарядов, на суше и под водой.

Дрон E-300 Enterprise может нести полезную нагрузку до 300 килограммов. Первоначально он рассматривался как самолет-курьер для доставки посылок со скоростью 150 км/ч. Эксперты предполагают, что дрон могут использовать для доставки грузов на позиции военных.

Автономные самолеты AeroDrone прошли сертификацию и в Украине началось их серийное производство. Компания заключила соглашение с МО на поставку первой партии в ВСУ. По словам Шимкива, самолеты могут стоить от $250 000 до $450 000.

Больше подробностей в большом интервью Дмитрию Шимкиву, которое он дал dev.ua.

В команду ищут механиков, умеющих работать с двигателями, инженеров, специалистов с образованием в авиационной отрасли, hardware- и software-разработчиков, разбирающихся в облачных технологиях. Но Дмитрий Шимкив предупреждает о классической «стартапной» культуре» в AeroDrone.

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (Blackraven)

FPV дрон камикадзе еВOSH 7

О «ЧЕРНОМ ВОРОНЕ» «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» — это некоммерческая организация, армия добровольцев, основанная для развития украинского авиастроения и современных военных технологий пятью украинскими бизнесменами, имена которых не разглашаются. «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» производит FPV дроны-камикадзе, создают разведывательную и ударную технику и обучают операторов БПЛА.

FPV дроны камикадзе eBOSH 7 предназначены для зачистки врага в помещениях и легкобронированной технике. Он может лететь по скорости 180 км/час, а его себестоимость от $700 до $1500.

Пока команда ОО «Черный Ворон», в которой до 50 человек, не планирует расширяться.

UA Dinamics

Дрон PUNISHER (фото UA Dinamics)

О UA Dinamics Компания UA Dinamics создает легкий ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher для ВСУ. 90% из ее 12 основателей — ветераны войн. Но публичных лиц, входящих в состав команды, только двое: это Дмитрий Томчук и СЕО компании Максим Музыка.

Разработка многоразового ударного дрона PUNISHER для разведки, логистики и уничтожения врага началась с 2016 года, но процесс был строго засекречен.

PUNISHER имеет электродвигатель, обеспечивающий «тихий ход» и находящийся в воздухе до 3-х часов. Он весит с полным боекомплектом 7,5 кг и имеет размах крыльев 2,25 метра и может выполнять боевые задания в радиусе около 45 километров.

Комплекс, в который входят два дрона, разведывательный и ударный, упаковочные материалы, аккумуляторные батареи, катапульта для запуска БПЛА и станция управления стоят $70 000.

Подробнее о дроне мы писали здесь.

Команда Punisher нуждается в радиоинженерах, сервисных инженерах БПЛА и инструкторах.

Spaitech

Дрон Sparrow компании Spaitech

О Spaitech Spaitech является одним из крупнейших производителей БПЛА в Украине, создающим собственные комплексы с 2012 года.

Sparrow — один из беспилотников, произведенный компанией Spaitech. Он имеет форму «летающего крыла», оснащен гиростабилизированной камерой и тепловизором и прошел ведомственные испытания. Выдающимся качеством комплекса Sparrow является исключительно короткое время, необходимое на его подготовку и развертывание, которое составляет 15 минут.

Компания ищет в команду, в частности, C++/Qt разработчика с опытом работы под Linux.

Ukrspecsystems («Укрспецсистемс»)

БПЛА Shark производства Ukrspecsystems

Об Ukrspecsystems Украинская компания-производитель высококачественной продукции в авиационной отрасли. "Мы разрабатываем и производим дроны мультироторного и самолетного типа, гиростабилизированные платформы и наземные станции управления. Ukrspecsystems — это стабильная, интересная работа в дружном коллективе, с достойной оплатой труда, хорошими условиями, возможностью для обучения и профессионального роста сотрудника внутри компании."

Shark — это украинский беспилотный авиакомплекс, оснащенный камерой с 30-кратным оптическим и дополнительным цифровым приближением, созданный уже в условиях полномасштабного вторжения России. Крейсерская скорость — 70-90 км/ч, максимальная — 150 км/ч. Взлетает с помощью катапульты, садится — с парашютом.

Беспилотник способен работать в тылу противника и набирать скорость до 150 км/ч. Обновленный Shark имеет размах крыльев 3,4 метра и более мощную батарею, позволяющую находиться в воздухе до четырех часов.

Подробнее о беспилотнике мы писали здесь.

DeViro

Беспилотник «Сайкония» производства компании DeViro

О DeViRo DeViRo — днепровская компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и производстве БПЛА, основана в 2014 году.

БПЛА «Сайкония» производства компании DeViro может держаться в воздухе до четырех часов и имеет запас хода до двухсот километров с радиусом управления пятьдесят километров. Собирается конструкция для работы через пятнадцать минут. Стоимость одного такого беспилотника около $140 000.

Подробности о беспилотнике здесь .

Другая разработка специалистов компании — «Аист-100» — украинский многофункциональный беспилотник, созданный для аэроразведки и определения точных географических координат объектов в режиме реального времени. В 2016 году по результатам испытаний «Аист-100» был допущен к эксплуатации в ВСУ на особый период.

ASU («Авиационные системы Украины»)

«Валькирия», БПЛА, разработанный компанией «Авиационные системы Украины»

Об ASU («Авиационные системы Украины») «Авиационные системы Украины» (ASU) компания, которая начиналась как волонтерский проект, с 2015 года разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы «Валькирия»

«Валькирия» — полностью автономный БПЛА схемы «Крылье» разработанный для военного и гражданского использования. С его помощью происходит аэрофотосъемка, поисковые и спасательные операции, а также разведка и сопровождение военных колонн.

Комплекс состоит из трех беспилотных летательных аппаратов, дневной и ночной полезной перегрузки, наземной станции управления (защищенный ноутбук); антенны; дополнительное оборудование.

Валькирия имеет полностью автоматизированный взлет и посадку, размах крыла 160 см и может держаться в воздухе до двух часов.

Athlon Avia («Атлон Авиа»)

Беспилотник «Фурия», разработанный компанией Athlon Avia

О Athlon Avia Научно-производственное предприятие «Атлон Авиа» производит беспилотные авиационные комплексы с 2013 года.

Беспилотные авиационные комплексы разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия» приняты на вооружение ВСУ в апреле прошлого года для проведения качественной и эффективной тактической воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Фурия имеет взлетный вес до 5,5 кг, может покрывать радиус действия до 50 км и находится в воздухе до 3 часов.

Ударный беспилотный авиационный комплекс ST-35 «ГРИМ» является средством разведки и поражения целей. Он предназначен для поражения особо важных и ценных целей в закрытых позициях. «Гром» имеет боевую часть до 3,5 кг, взлетный вес 9,5 кг, покрывает до 30 км радиуса и находится в воздухе до одного часа.

Airlogix

Разведывательный БпЛА «Гор», созданный украинским стартапом Airlogix

О Airlogix В 2020 году Виталий Колесниченко основал стартап Airlogix, штаб-квартира которого находится в штате Делавер, а центр исследований и разработок находится в Киеве.

Автономный электрический беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой Hammerhead разработал и производят специалисты компании Airlogix.

Дрон длиной 2.8 м, вес его 80 кг. Он может перевезти багаж весом 20 кг на расстояние 100 км, имеет радиус действия до 40 км. Комплекс с тремя самолетами и наземной станцией стоит $250 000.

Дрон может обеспечить значительную гибкость логистики, потому что машина имеет вертикальный взлет и посадку, что позволяет использовать его в очень разных условиях.

UkrJet («УКРДЖЕТ»)

Ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производства компании «УКРДЖЕТ»

Об UkrJet («УКРДЖЕТ») Деятельность нашей компании ориентирована на разработку и создание реактивных и многоцелевых беспилотных авиационных комплексов. Наши реактивные и многоцелевые БПЛА могут выполнять задачи в любое время суток и времени года, в сложных метеоусловиях.

БПК «UJ-22 Airborne» разработан украинской компанией «Укрджет» и впервые был представлен на выставке вооружений в 2021 году. Он может использоваться для операций по разведке, перевозкам и ударным задачам.

Дрон Airborne имеет радиус действия до 800 км, летать на высоте до 6000 метров со скоростью 140-200 км/ч и держаться в воздухе до 14 часов с полезной нагрузкой до 20 кг.

Подробности о дроне мы писали здесь.

Другая разработка компании — реактивный многоцелевой БпАК UJ-23 TOPAZ. Он может использоваться в любое время суток и времени года, в том числе при неблагоприятных погодных условиях и электронном противодействии противника. UJ-23 может выполнять задачи для разведывательных и военных поисково-спасательных операций.

Дрон TOPAZ может покрывать максимальный радиус действия до 400 км в автономном режиме, имеет крейсерскую скорость 600 км/час, подниматься на высоту до 6000 м и находиться в воздухе до 1,5 часа.