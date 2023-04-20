Разбомленный роддом в Мариуполе. Фото украинца Евгения Малолетки стало фотографией года - World Press Photo 2023

Снимок украинского фотографа Евгения Малолетки, сделанный после того, как российские войска попали бомбой по роддому в Мариуполе в марте 2022 года, получил главную награду World Press Photo 2023.

В четверг, 20 апреля, самая престижная премия для фотожурналистов World Press Photo объявила победителей. Главную награду — фото года — получил украинский фотограф Евгений Малолетка. Победителем стал его снимок, сделанный во время спасательной операции в Мариупольском роддоме, по которому россияне во время осады города нанесли бомбовый удар.

На снимке 32-летняя Ирина Калинина, раненая беременная женщина, которую спасатели выносят из разбитого роддома. Ее ребенок, мальчик, которого она назвала Мироном, родился мертвым. Ирина умерла спустя полчаса после ребенка.

«Мы приехали в Мариуполь буквально за час до вторжения. 20 дней мы жили с фельдшерами в подвале больницы, а в убежищах — с обычными гражданами, пытаясь показать, в каком страхе живут украинцы», — рассказал Евгений Малолетка о своей работе в Мариуполе в комментарии для конкурса World Press Photo.



Фото: @Евгений Малолетка

Евгений Малолетка вместе с оператором Мстиславом Черновым и продюсером Василисой Степаненко работали в Мариуполе от информационного агентства Associated Press. Они стали единственными журналистами, работавшими с иностранными СМИ в осажденном россиянами городе. С помощью их снимков мир узнавал правду о том, что происходило в Мариуполе в феврале-марте 2022 года, окруженном российскими войсками, которые планомерно уничтожали город ракетно-бомбовыми ударами и другим оружием. Журналисты, за которыми охотились российские военные, провели в городе 20 дней, после чего оставили Мариуполь по зеленому коридору.

По материалам, снятым в Мариуполе, Мстислав Чернов создал документальный фильм 20 дней в Мариуполе, получивший награду престижного фестиваля независимого кино Санденс-2023.

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Фото: @Евгений Малолетка



Фото: @Евгений Малолетка



Фото: @Евгений Малолетка