Это забыть нельзя: 16 марта 2022 года Россия разбомбила драмтеатр в Мариуполе, погибли сотни людей: расследование и доказательства

"Год назад Россия целенаправленно и жестоко сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа", - отмечает президент Зеленский.

ВИДЕО - драмтеатр на который скинули бомбу

Amnesty International: удар по драмтеатру совершили российские военные

16 марта - в этот день Украина скорбит по своим согражданам, погибшим в результате российской бомбардировки Донецкого академического областного драматического театра, располагавшегося в городе Мариуполе. В этот день около 10 часов утра ВКС России нанесли бомбовые авиаудары по Драмтеатру в Мариуполе, а также бассейну "Нептун" - где прятались сотни мирных жителей города.Стоит отметить, российская сторона официально не признала тот факт, что именно ее военные разбомбили Драмтеатр в Мариуполе. Москва пыталась оболгать бойцов "Азова", распространяя недостоверную информацию о том, что украинские добровольцы разместили в здании взрывчатку, которая сдетонировала. Это опровергается всеми международными организациями, проводившими расследование. Большинство экспертов склоняются к мнению, что бомба, разрушившая здание театра, имела тип "ФАБ-500" (какую именно разновидность, установить пока не удалось) и была выпущена именно российскими военными.

Удар по драматическому театру в Мариуполе 16 марта 2022 года совершили российские военные, это нападение на гражданский объект привело к гибели множества мирных жителей и является военным преступлением, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Эксперты организации провели собственное расследование инцидента и собрали доказательства, которые свидетельствуют, что российские военные, по всей видимости, сознательно целились в театр, зная, что там укрывались сотни мирных жителей.

В расследовании под названием "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе" говорится, что россияне с высокой вероятностью сбросили с военного самолета две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно. Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру.

В первые недели российского вторжения в Украину Мариуполь оказался в осаде со стороны армии России, которая ежедневно сбрасывала на город десятки авиабомб и подвергала его территорию артеллирийским обстрелам. Драмтеатр превратился в бомбоубежище согласно указаниям городских властей.

Мирные жители также приходили туда, чтобы получить информацию о возможнных способах эвакуации. На асфальте перед и за театром большими буквами было написано "ДЕТИ". Здание театра было разрушено около 10:00 по местному времени 16 марта.

Тщательное расследование

В период с 16 марта по 21 июня Amnesty International собрала показания 53 выживших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или рядом с ним непосредственно в момент атаки.



Исследователи также проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее, верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей и исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что это нападение является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Подпись к видео, Выгоревшие руины. Судьба театра, ненадолго ставшего бомбоубежищем для жителей Мариуполя

Она добавила, что это нападение должны расследовать как военное преступление Международный уголовный суд и другие органы, обладающие соответствующими полномочиями, а всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения.

Данные о числе жертв

Точное число жертв нападения установить до сих пор не удалось, но, по мнению Amnesty International, оно намного меньше, чем сообщалось ранее.

АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, В первые дни российского вторжения Мариуполь оказался практически полностью отрезан от связи, электричества, воды и отопления

Сразу после нападения в мариупольском горсовете заявили, что погибло около 300 человек. Журналисты AP в своем расследовании отмечали, что число жертв могло быть в два раза больше.

Свидетельства, собранные Amnesty International, указывают на то, что многие люди успели покинуть театр незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали "зеленые коридоры".

Из тех, кто оставался в театре, большинство имело возможность находиться в более безопасных зонах здания, в частности в передней части театра и подвале, которые были защищены от прямого воздействия удара.

Но те люди, которые находились на полевой кухне снаружи здания, а также непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, скорее всего, получили серьезные ранения и погибли.

Amnesty смогла собрать данные, подтверждающие гибель 12 человек, но это лишь часть погибших - многие тела до сих пор остаются неидентифицированными.

Две бомбы

"Изучение спутниковых снимков, а также фотографий и видео, сделанных после удара, показывает, что боеприпасы взрывного действия пробили крышу в восточной части театра и сдетонировали в зрительном зале, скорее всего, на уровне сцены", - пишут авторы расследования.

По просьбе Amnesty International экспертизу взрыва в театре провели две отдельные группы независимых экспертов. Одна пришла к выводу, что его мощность составила 400-800 кг в тротиловом эквиваленте, другая назвала диапазон 600-1200 кг.

Согласно имеющимся данным об авиабомбах в арсенале армии России, в Amnesty пришли к выводу, что российские военные нанесли удар двумя 500-килограммовыми бомбами одной модели, общая масса взрывчатого вещества в которых составляет 440-600 кг.

АВТОР ФОТО,REUTERS

Вероятнее всего, их сбросили с истребителя Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто пролетали над югом Украины.

Исследователи отвергли заявления российских властей о причастности украинских военных и пришли к выводу, что наиболее реалистичной является версия, согласно которой это был целенаправленный авиаудар российских пилотов по гражданскому объекту.

"Я не мог поверить своим глазам"

Доклад Amnesty описывает, как в окруженном Мариуполе именно драмтеатр стал убежищем для мирных жителей, пытавшихся укрыться от российских обстрелов. Он также превратился в центр, где можно было получить еду, воду и информацию.

Здание театра с красной крышей было отделено от других объектов 100-метровой зеленой зоной и являлось наиболее узнаваемым культурным памятником Мариуполя.

Местные жители написали "ДЕТИ" на асфальте с обеих сторон театра. Надписи должны были быть хорошо заметны российским пилотам. Они зафиксированы на спутниковых снимках.

Несмотря на это, российские бомбы были сброшены на театр около десяти утра 16 марта. Мощный взрыв разрушил крышу театра и крупные участки двух основных стен. Во время нападения в театре и вокруг него находились сотни гражданских.

АВТОР ФОТО,MAXAR/REUTERS Подпись к фото, Этот спутниковый снимок был сделан за два дня до нападения на театр

"Всё произошло у меня на глазах. Мы были на расстоянии 200 или 300 метров, [когда] случился взрыв… Я не видел [что попало в здание]… Я услышал самолёт и звук сброшенных бомб… Бомба [производит звук, похожий на пронзительный свист]… Потом мы увидели, как крыша [театра] взлетела на 25, 30 метров", - рассказал Amnesty International 50-летний архитектор Игорь Мороз, находившийся вблизи театра во время удара.



Другой свидетель, 51-летний предприниматель Григорий Головнев, который жил рядом с театром и регулярно ходил туда за информацией, описал свои воспоминания так:

"Я шёл по улице, ведущей к драмтеатру… Я видел драмтеатр прямо перед собой… Он был на расстоянии 200 метров… Я услышал шум самолёта… но в тот момент я не обратил на это внимания, потому что [самолёты] постоянно летали вокруг… Потом я увидел, как крыша здания взорвалась… Она подпрыгнула на 20 метров, а потом рухнула… и потом я увидел много дыма и обломков… Я не мог поверить своим глазам, потому что театр был убежищем. Там было две большие надписи "дети".

"Мы услышали самолёты… Я увидел, как один самолёт выпустил две ракеты в сторону театра", - добавляет 48-летний водитель Виталий Контаров, который в момент нападения на театр шел за водой примерно в километре от здания. Потом он увидел дым.

Последствия разрушени

Евгений Гребенецкий обнаружил тело своего отца Михаила, который во время удара находился на полевой кухне снаружи здания.

"Я пошёл назад, чтобы найти папу… Там было много раненых людей. Я помню одну женщину, у которой из ноги торчал кусок металла. Она звала на помощь… Там были полицейские, которые пытались вытащить людей из-под обломков… Сначала я увидел его руку. Сначала я увидел знакомую ладонь. Всегда узнаешь ладони своих близких. Его лицо было всё в крови. Его тело было завалено кирпичами… Я не хотел, чтобы мама это увидела", - рассказал Евгений.

АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, Погибли в основном те люди, которые находились на полевой кухне снаружи здания, а также непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах театра

Многие из тех, с кем разговаривала Amnesty International, рассказали, что видели окровавленные тела и оторванные конечности в развалинах уничтоженного здания.

Целенаправленное убийство мирных жителей

По нормам международного гуманитарного права, стороны в вооруженном конфликте должны придерживаться четких различий между гражданскими и военными лицами и объектами.

Нанесение ударов по гражданским лицам и объектам является незаконным, и перед любым нападением военнослужащие должны убедиться, что оно не направлено против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Никто из свидетелей, с которыми общались расследователи Amnesty International, не предоставил никакой информации, указывающей на то, что украинская армия использовала театр как базу для военных операций или место для хранения оружия.

Напротив, гражданский характер объекта и присутствие внутри и рядом с ним большого числа мирных жителей были очевидны, подчеркивают авторы доклада. Число украинских военных на его территории было минимальным - они появлялись, чтобы помочь местным жителям с эвакуацией. Рядом с театром также не было военных целей.

АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, Донецкий областной драмтеатр в Мариуполе был в числе главных достопримечательностей города

Российские военные не могли не знать, что драмтеатр - это гражданский объект, и, с большой вероятностью, напали на него умышленно, что является военным преступлением, подчеркивают авторы расследования.

"В воздухе и на земле российские силы совершали целенаправленные убийства мирных жителей в Украине, которые мы тщательно задокументировали", - сказала Аньес Калламар.



"Необходимо немедленно провести тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности за гибель и ранения гражданских лиц, а также масштабные разрушения гражданской инфраструктуры", - добавила она.