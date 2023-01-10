История Вики, которая потеряла неродившегося ребенка в мариупольском роддоме. Осколок попал ей в живот

Вика и Володя Шишкины могли бы быть молодыми родителями мальчика, которому сейчас было бы уже месяцев девять. Жили бы в Мариуполе, гуляли бы с коляской. 24 февраля этого года Россия вторглась в Украину, а 9 марта Вика получила ранение в живот в мариупольском роддоме № 3, куда был нанесен авиаудар. Ребенок погиб, Вику едва спасли. Володя бежал к Вике в роддом, когда начался обстрел. Его ранило, в результате он лишился левой ноги, у него максимально высокая ампутация. Родной город Вики и Володи разрушен почти полностью.
Их историю рассказали Сибирь.Реалии.
До войны Вика работала рентгенлаборанткой на заводе Ильича, Володя делал ремонты по заказам, увлекался спортом. Супруги очень хотели детей, но в 2019 году потеряли ребенка на 21-й неделе беременности. Вторую беременность Вика доносила до 37-й недели и вот-вот должна была рожать.
Когда началось вторжение, Вика была в роддоме №1 мариупольского перинатального центра, 25 февраля, после того как весь район был обесточен, всех женщин эвакуировали в роддом № 3. День накануне удара – 8 марта – прошел относительно тихо, хотя был слышен гул самолетов. Девятого марта Викина палата оказалась в самом эпицентре удара.
"Все случилось внезапно, – воспоминания Вике даются до сих пор тяжело. – "Бом" – и все сложилось, как карточный домик. Я была в сознании, отключилась лишь тогда, когда меня выгребли из-под завалов".
Вику повезли в другой роддом, в подвале которого принимали роды. Она была ранена в ногу, осколки попали в руку. Но главное – прямое попадание в живот. В подвале Вике сделали кесарево, мальчик был мертв.
"Мне уже потом сказали, что рост его был 55 см и вес 3 кг 700 граммов, – вспоминает Вика. – Обычно маме после родов говорят о ребенке – рост и вес – и мне сказали".
Акушерка Татьяна Соколова, которая вместе с врачами-хирургами оперировала Вику, уже во Львове вспоминала в интервью украинским СМИ, что именно она сказала Вике рост и вес убитого младенца и осторожно спросила, хочет ли Вика увидеть погибшего малыша? И Вика решилась, подержала на руках мертвого сына и сказала, что он очень похож на мужа Володю.
В октябре Татьяне Соколовой присудили премию Reach All Women in War имени Анны Политковской, которая вручается женщинам – защитницам прав человека в войнах и конфликтах. Татьяна помогла появиться на свет 27 малышам в подвале мариупольского роддома в страшные дни обстрелов и бомбежек.
После операции Вика и еще одна женщина мерзли в подвале рядом, было очень холодно, ветер свистел, кругом грохотало. Генератор, чтоб зарядить фонарики и телефоны, включали трижды в день – пока в сам генератор не прилетел осколок. Воды не было, влажные салфетки были роскошью.
О судьбе мужа Вика ничего не знала.
Володя бежал к ней в это время в роддом и попал под обстрел: ему всю ногу вывернуло наизнанку. Люди, обычные прохожие, которые тоже бежали от взрывов, нашли машину, которая довезла его в областную больницу, где он был до 26 марта. Потом его переправили в поселок Мангуш, где врачи сказали, что время упущено: нога в гангрене и спасет лишь ампутация. Затем его отправили в Донецк, где ампутировали ногу еще выше.
Родная сестра Вики Наташа смогла эвакуироваться из Мариуполя в сторону России. Десятого апреля она оказалась с семьей уже в пункте временного размещения (ПВР) в Ленинградской области, в 14 километрах от Тихвина. О том, что Вика жива, узнала по дороге в ПВР – из российского телевизора. В роддом пришли пропагандистские СМИ, задавали женщинам вопросы: "Как вы себя чувствуете, как настроение?" и "Не держали ли вас в заложниках ВСУ?" Вика сказала на камеру, что ищет сестру, никакой другой связи в роддоме тогда не было.
Первого апреля в роддом пришли "дээнэровцы" и сказали, чтобы все женщины уходили. Рядом была "Азовсталь" – цель, по которой беспрерывно стреляли.
"Я после подвала осталась в восточном районе Мариуполя, меня приютили люди из роддома. Связи не было, я не знала, кто из родных жив. В руинах роддома, где был авиаудар, нашли мой паспорт. Я вспомнила телефон подруги. Мы в соцсетях списались, когда появилась связь. Она написала, что муж мой жив и он в Донецке. Я с эвакуируемыми выехала в Донецк и 29 апреля была у Володи в больнице", – вспоминает Вика.
Потом была больница. Вика жила в палате у мужа. Затем тяжелая дорога до Петербурга, поближе к сестре. Володе было плохо, в Петербурге его госпитализировали в больницу Святого Георгия, снова оперировали. Вика жила в хостеле, организованном волонтерами, в частности командой епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, принимавшего самое горячее участие в судьбе этой семьи.
Пока Володя лечился в больнице, а Вика амбулаторно – нога и живот заживали медленно, волонтеры искали клинику в Германии, чтобы переправить семью туда. Володе нужно было протезирование, а Вике – дальнейшее лечение, чтобы в будущем она все же снова могла забеременеть и родить.
18 июня семья с помощью волонтеров покинула Петербург. Через погранпереход Ивангород – Нарва приехали в Таллинн, оттуда самолетом в Берлин и поездом в старинный немецкий город Ульм. Волонтеры все это время передавали супругов с рук на руки.
В Ульме их тоже встретил волонтер и повез в клинику Бундесвера Кранкенхаус, где Вика и Володя лечились еще месяц.
Володе сделали операцию – у него было воспаление в кости ампутированной ноги, а от этого постоянная высокая температура.
За этот месяц волонтеры нашли семье квартиру, хотя из-за наплыва беженцев с ними было непросто.
"Мебель и посуду собрали волонтеры, уют навели – все так красиво и хорошо, – говорит Володя. Квартира небольшая – 60 кв. м, оплачивает им жилье Центр занятости Ульмы.
У Вики и Володи уже оформлен вид на жительство в Германии. Они продолжают лечение, но сами ездят к врачу, причем на транспорт надо ежемесячно 35 евро – эти деньги ребята тратят с пособия, которое составляет 404 евро в месяц, его тоже платит Центр занятости в Ульме, земля Баден-Вюртемберг.
"Мы ездим к семейному врачу раз в две недели, он осматривает рану, которая полностью пока так и не закрылась: что-то мешает, какая-то бактерия, еще будут оперировать, поэтому до протезирования пока путь неблизкий", – рассказывает о состоянии культи Володя. Чтобы сделать протез, нужна правильная форма культи, чтобы не было опасности тромбоза. Впереди еще одна операция. А пока Володе делают массаж, он занимается лечебной физкультурой и старается больше двигаться".
Вика и Володя учат немецкий – ходят на ежедневные интенсивные курсы – по четыре часа за партой в учебном центре в классе, где еще 18 человек, а вечерами, уже дома, готовят уроки. Всего у них будет шесть учебных модулей.
"Моя рана на ноге зажила, я чувствую себя хорошо, – рассказывает Вика, – раны на руке и животе затянулись. Наблюдаюсь у гинеколога, нужно будет специальное лечение, мы же хотим стать родителями".
Свою жизнь в Ульме они называют спокойной и размеренной – "по сравнению с тем, откуда мы приехали". Но каждый день тоскуют по родной Украине, по Мариуполю, по близким и друзьям, по любимой работе – здесь же всего этого нет. Сестра с семьей уехала в Финляндию, Вика теперь с ней переписывается.
"В Мариуполе остались наши кумовья, мы с ними связываемся периодически, они говорят, что город потихоньку приходит в себя. Доктора в роддоме работают, тяжело им. Мы стараемся держаться и не унывать, направить все силы на выздоровление, реабилитацию – мы же с этой целью и приехали, – Вика полна оптимизма. Они надеются многое увидеть в Германии, им нравятся приветливые и общительные немцы. Но Вика и Володя пока надолго не загадывают и живут сегодняшним днем. – Есть пища, жилье, близкий родной человек – это большой плюс, мы бы не хотели загадывать и думать о будущем, мы живем настоящим. И мечтаем о мире".