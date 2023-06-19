Как выглядит Мариуполь летом 2023 года. Видео не для слабонервных

|Главная » Новости » Город » 2023 » Июнь » 19 » 17:07:22
В сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь с высоты, который находится под оккупацией захватчиков. Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что захватчикам не удастся пропагандой о застройке города скрыть правду о собственных преступлениях.
"Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Мариуполь. Мертвый (убитый) россиянами город. Держись, родной", – говорится в сообщении.
На кадрах видны разрушенные вражескими обстрелами многоэтажные дома Мариуполя.
@elvira_luganskuy