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Главная » Новости » Город » 2023 » Июнь » 19 » 17:07:22
 

Как выглядит Мариуполь летом 2023 года. Видео не для слабонервных

Сегодня, 17:24:22 207 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как выглядит Мариуполь летом 2023 года. Видео не для слабонервных

В сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь с высоты, который находится под оккупацией захватчиков. Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что захватчикам не удастся пропагандой о застройке города скрыть правду о собственных преступлениях.

"Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Мариуполь. Мертвый (убитый) россиянами город. Держись, родной", – говорится в сообщении.


На кадрах видны разрушенные вражескими обстрелами многоэтажные дома Мариуполя.

Видео из Мариуполя. Левобережный район. Улица Азовстальевская.

@elvira_luganskuy

Пришли домой, спустя больше года. Мариуполь, июнь 2023г.

 
Тэги: Мариуполь, война в Украине
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