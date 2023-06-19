Как выглядит Мариуполь летом 2023 года. Видео не для слабонервных

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В сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь с высоты, который находится под оккупацией захватчиков. Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что захватчикам не удастся пропагандой о застройке города скрыть правду о собственных преступлениях.

"Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Мариуполь. Мертвый (убитый) россиянами город. Держись, родной", – говорится в сообщении.



На кадрах видны разрушенные вражескими обстрелами многоэтажные дома Мариуполя.





Видео из Мариуполя. Левобережный район. Улица Азовстальевская.

Пришли домой, спустя больше года. Мариуполь, июнь 2023г.