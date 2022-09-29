Завтра Путин объявит об аннексии новых территорий Украины: чего ждать после «референдумов»

ТСН собрал подробности последних событий, связанных с псевдореферендумами.

Как рассказал 29 сентября спикер Путина Дмитрий Песков, президент РФ в Кремле встретится с предводителями псевдореспублик.

"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий", — сообщил он.

Песков также анонсировал "объемное выступление президента Путина на этом мероприятии".

Эксперты не исключают, что Путин повторит свои угрозы использования ядерного оружия, озвученные 21 сентября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

На Западе считают вероятность того, что президент РФ применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, самой высокой с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, пишет CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Что ждет оккупированные территории после "референдума"

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что бывший вице-премьер-министр по вопросам обороны Дмитрий Рогозин может стать председателем или уполномоченным президента РФ в новом Крымском федеральном округе, охватывающем незаконно оккупированные Крым, Донецк и Луганск, территории Херсонской и Запорожской областей.

В то же время в ISW отмечают, что аннексия Москвой оккупированных Донецка и Луганска может усилить напряжение в силах "ДНР" и "ЛНР" , которые регулярно бунтуют, когда им предлагают воевать за пределами собственных областей.

Изменится ли ситуация на фронте

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что оккупанты после так называемых "референдумов" не смогут перейти в наступление, несмотря на угрозы выйти на административные границы областей.

Селезнев напомнил о событиях 18 марта 2014 года, когда состоялся такой же "референдум" на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

"С этого времени Россия считает эти территории территорией РФ. Но мы видим, что украинские Силы обороны то и дело наносят удары по объектам на территории Крыма. Мы слышали от некоего Дмитрия Медведева, что попытки атаковать территорию РФ будут подвергаться ответу со стороны российской армии, а Крым они считают территорией РФ. Но "хлопки" на территории Крыма и Севастополя случаются, а реакции никакой нет", — отметил он.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что действия ВСУ не изменятся:

"Мы как наступали, так и будем наступать. Как освобождали свои территории, так и будем освобождать. Весь цивилизованный мир, кроме России, будет считать эти территории Украиной".

Эксперт предположил, что Россия будет угрожать ядерным оружием, чтобы отстоять оккупированные территории, "но вряд ли РФ, оставшись один на один против всего мира, захочет его применять".

Как проходил "референдум" на оккупированных территориях

Российские оккупанты 27 сентября обнародовали результаты так называемых "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Как и ожидалось, "избиркомы" на оккупированных территориях "нарисовали" картину полной поддержки России. По их данным, 93% избирателей из Запорожской области "проголосовали" за присоединение региона к РФ, в Херсонской области – 87%, Луганской – 98%, Донецкой – 99%.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в псевдореферендуме в Луганской области, по данным оккупантов, приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса десять лет назад — с учетом сотен тысяч эвакуированных и эмигрантов.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что возле Запорожской АЭС оккупанты устроили спектакль с голосованием на "референдуме". Для этого они пригласили массовку, которая притворялась работниками ЗАЭС.

"Большая группа мужчин в штатском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены. По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование ", и показательно заполнили бюллетени", – отметил он.

Кроме того, оккупанты под дулами автоматов заставили голосовать на фейковых "референдумах" украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Журналист Денис Казанский показал видео, как выглядит референдум под дулами автоматов — вооруженные оккупанты вместе с членами "избиркомов" ходят по квартирам.

Президент России Владимир Путин 30 сентября в Москве подпишет документы о включении в состав РФ захваченных территорий Украины, на которых оккупанты провели так называемые "референдумы". СМИ уже называют имя предполагаемого главы оккупированных территорий, но в Украине относительно планов Путина настроены скептически.