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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Октябрь » 17 » 10:42:42
 

По аэродромам Луганска и Бердянска ударили «ракетами ATACMS с кассетами»: огромные потери в технике и живой силе оккупантов

Вчера, 10:53:42 640 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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По аэродромам Луганска и Бердянска ударили «ракетами ATACMS с кассетами»: огромные потери в технике и живой силе оккупантов

Силы обороны Украины ночью вторника, 17 октября, нанесли мощные удары по базированию российских войск в пределах временно оккупированных Луганска и Бердянска. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.

Об этом сообщил Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций. В сети появилось видео одной из "бавовн", а вскоре у агрессора признали, что она была самой мощной за время войны.

"Ночью 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска", – говорится в сообщении.
 

ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео


Мэр временно оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров сообщил, что полночи вторника жители города слушали замечательные "треки" работы "певео", прилетов и детонации боеприпасов под Бердянском.

"Ждем ВСУ с таким концертом и в Мелитополе", – прокомментировал он.
 

ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео


В сеть попало видео громкой ночи под Бердянском в Запорожской области. Мужчина, который снимал его, нецензурно высказался о ВСУ, но подтвердил, что они поразили боекомплект оккупантов.

Одно из самых мощных

"Ожидаем новостей из оккупированного Бердянска! У раши*тов, кажется, пропущенный", – говорится в комментарии к ярким кадрам.

Других подробностей от ВСУ о поражении этих объектов врага на Луганщине и Запорожье пока нет. При этом пропагандисты из РФ написали, что оно было одним из самых мощных "со времен начала "СВО".
 

ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео


По их словам, украинские силы ударили "ракетами ATACMS" по аэродрому, на котором базировалась российская армейская авиация. Место поражения они не указали, но признали потери не только в технике, но и живой силе оккупантов.

"Один из самых серьезных ударов за все время "СВО". Если не самый серьезный. Есть потери в людях и в технике", – заявили пропагандисты, призвав россиян быть готовыми к такому, пока идет война.
 

ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео


На "бавовну" у оккупантов отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"У россиян утром огонь. Наши города. Наше небо. Наша земля. Враг всегда будет уничтожаться. Единственный выход для них – уйти", – написал он в своем Telegram-канале.
 

 
Тэги: война в Украине, Луганск, ATACMS, Бердянск

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