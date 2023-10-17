По аэродромам Луганска и Бердянска ударили «ракетами ATACMS с кассетами»: огромные потери в технике и живой силе оккупантов

Силы обороны Украины ночью вторника, 17 октября, нанесли мощные удары по базированию российских войск в пределах временно оккупированных Луганска и Бердянска. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.

Об этом сообщил Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций. В сети появилось видео одной из "бавовн", а вскоре у агрессора признали, что она была самой мощной за время войны.

"Ночью 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска", – говорится в сообщении.





Мэр временно оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров сообщил, что полночи вторника жители города слушали замечательные "треки" работы "певео", прилетов и детонации боеприпасов под Бердянском.

"Ждем ВСУ с таким концертом и в Мелитополе", – прокомментировал он.





В сеть попало видео громкой ночи под Бердянском в Запорожской области. Мужчина, который снимал его, нецензурно высказался о ВСУ, но подтвердил, что они поразили боекомплект оккупантов.

Одно из самых мощных

"Ожидаем новостей из оккупированного Бердянска! У раши*тов, кажется, пропущенный", – говорится в комментарии к ярким кадрам.

Других подробностей от ВСУ о поражении этих объектов врага на Луганщине и Запорожье пока нет. При этом пропагандисты из РФ написали, что оно было одним из самых мощных "со времен начала "СВО".





По их словам, украинские силы ударили "ракетами ATACMS" по аэродрому, на котором базировалась российская армейская авиация. Место поражения они не указали, но признали потери не только в технике, но и живой силе оккупантов.

"Один из самых серьезных ударов за все время "СВО". Если не самый серьезный. Есть потери в людях и в технике", – заявили пропагандисты, призвав россиян быть готовыми к такому, пока идет война.





На "бавовну" у оккупантов отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"У россиян утром огонь. Наши города. Наше небо. Наша земля. Враг всегда будет уничтожаться. Единственный выход для них – уйти", – написал он в своем Telegram-канале.

