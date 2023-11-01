Прилет был по штабу россиян на Арабатской стрелке: всплыли новые подробности атаки 1 ноября

Во время ракетной атаки 1 ноября часть ракет на оккупированной части Херсонщины, вероятно, достигла целей. По предварительным данным, были поражены две базы отдыха на Арабатской стрелке, где разместились оккупанты, из Геническа в направлении мест предположительных прилетов помчались скорые и пожарные машины.

Об этом со ссылкой на свидетельства местных жителей пишет "Крымский ветер". В то же время появилась информация о прилете по штабу оккупационной группировки войск "Днепр", где якобы именно в это время продолжалось совещание оккупантов: у врага есть потери.

"Атака сегодня была успешной: места размещения военных РФ, по меньшей мере в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке, поражены, вероятно, ракетными ударами", – отмечено в сообщении.

Предварительно, есть попадание в две базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, в которых разместились оккупационные войска.

"Ракеты попали в две базы отдыха – пансионат "Юный" и "Голубое пламя", в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были захвачены рашистами, и там находятся их "расположения", – говорят жители Генической громады, которых цитирует "Крымский ветер".

Они также сообщили, что из Геническа и села Геническая Горка в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

По состоянию на 12:38 атака еще продолжалась. Над Арабатской стрелкой были замечены дроны.

Впоследствии также появилась информация о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу оккупационной группировки "Днепр", где продолжалось совещание захватчиков.

"Российским командирам из группировки "Днепр" сегодня не очень повезло. Во время совещания штаба на Арабатской Стрелке что-то прилетело (несколько раз). Кстати, недавно управление штабом возглавил российский генерал Теплинский, командующий воздушно-десантными войсками России. Надеемся, сегодняшнее совещание проводил именно он. Именно эта структура планирует и отдает приказы наносить удары по гражданским объектам, убивая наших мирных жителей", – говорится в сообщении Telegram-канала "Оперативный ВСУ".

В то же время российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что "был нанесен удар по командному пункту группировки "Днепр"

"На данный момент известно, что как минимум один военнослужащий погиб и несколько получили тяжелые ранения. Был ли Теплинский в этот момент на командном пункте – неизвестно. Район нанесения удара оцеплен, дана команда о недопущении распространения информации о факте попадания. Пресс-центр готовит заявление об успешном уничтожении еще одной ракеты ATACMS", – пишет паблик.

Напомним, во временно оккупированном Крыму около 10 часов утра объявили воздушную тревогу. Оккупанты испугались украинских ракет и дронов и бросились защищать Крымский мост дымовой завесой.

Впоследствии гауляйтеры временно оккупированных Севастополя и части Херсонщины заявили, что сбито "большое количество разных воздушных целей". В частности, предатель Владимир Сальдо заявил: "Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших в Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке".