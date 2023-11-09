Один из самых больших успехов ВСУ: защитники уничтожили штаб ВДВ группировки «Днепр» ВС РФ

Это просто блестяще! 1 ноября в 11.00 ВС Украины нанесли ракетный удар по центру управления группировки войск "Днепр" ВС РФ, отвечающей за боевые действия на юге Украины в Херсонской области. Командный пункт был замаскирован и размещался в пансионатах "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковое Генического района, на Арабатской стрелке.



Группировка "Днепр" сформирована штабом воздушно-десантных войск ВС РФ, командует группировкой командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Теплинский.





Один из самых больших успехов ВСУ: защитники блестяще уничтожили центр управления "Днепр" ВС РФ на Херсонщине



Свежие некрологи из РФ показывают, что ВСУ получили надежные и проверенные разведывательные данные по месту нахождения штаба "Днепр", и точно спланировали ракетный удар.

Уничтожены три старших офицера штаба "Днепр"

– полковник Вадим Добряков , заместитель начальника центра управления "Днепр";

, заместитель начальника центра управления "Днепр"; – полковник Александр Галкин , заместитель начальника центра управления "Днепр";

, заместитель начальника центра управления "Днепр"; – полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения противника.



Судя по этим данным, очевидно, что ракета точно поразила самый российский штаб и уничтожила очередную смену операторов. То есть штаб был полностью разгромлен. Очевидно, что, кроме ликвидированных старших офицеров, были и многочисленные потери военнослужащих низкого звания.



Уничтожение центра управления Днепр" – это один из самых высоких штабов и наибольших успехов по уничтожению "центров принятия решений" России во время войны. Очень важно, что украинский успех вынужден подтвердить враг.



Спасибо твиттер-каналу necromancer за поиск этой стратегически важной информации.