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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 9 » 11:35:56
 

Один из самых больших успехов ВСУ: защитники уничтожили штаб ВДВ группировки «Днепр» ВС РФ

Сегодня, 11:35:56 240 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Один из самых больших успехов ВСУ: защитники уничтожили штаб ВДВ группировки «Днепр» ВС РФ

Это просто блестяще! 1 ноября в 11.00 ВС Украины нанесли ракетный удар по центру управления группировки войск "Днепр" ВС РФ, отвечающей за боевые действия на юге Украины в Херсонской области. Командный пункт был замаскирован и размещался в пансионатах "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковое Генического района, на Арабатской стрелке.

Группировка "Днепр" сформирована штабом воздушно-десантных войск ВС РФ, командует группировкой командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Теплинский.


Один из самых больших успехов ВСУ: защитники блестяще уничтожили центр управления "Днепр" ВС РФ на Херсонщине


Свежие некрологи из РФ показывают, что ВСУ получили надежные и проверенные разведывательные данные по месту нахождения штаба "Днепр", и точно спланировали ракетный удар.

Уничтожены три старших офицера штаба "Днепр"

  • – полковник Вадим Добряков, заместитель начальника центра управления "Днепр";
  • – полковник Александр Галкин, заместитель начальника центра управления "Днепр";
  • – полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения противника.


Судя по этим данным, очевидно, что ракета точно поразила самый российский штаб и уничтожила очередную смену операторов. То есть штаб был полностью разгромлен. Очевидно, что, кроме ликвидированных старших офицеров, были и многочисленные потери военнослужащих низкого звания.

Уничтожение центра управления Днепр" – это один из самых высоких штабов и наибольших успехов по уничтожению "центров принятия решений" России во время войны. Очень важно, что украинский успех вынужден подтвердить враг.

Спасибо твиттер-каналу necromancer за поиск этой стратегически важной информации.

 
Тэги: херсонская область, война в Украине, ракетный удар, Арабатская стрелка

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