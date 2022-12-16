Ракетный удар 16 декабря. Россия запустила по территории Украины более 70 ракет

В районе 8 утра в восточных регионах Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Вскоре тревога распространилась на всю территорию страны. Украинские власти сообщали о запуске ракет из Черного моря и со стратегических бомбардировщиков.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, по состоянию на 9 утра по Украине были запущены 72 ракеты. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия запустила 60 ракет. Глава запорожской администрации Александр Старух сообщил, что по области выпустили около 15 ракет. По Харькову, по данным местных властей, было запущено 10 ракет.

Позже местные СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Николаевской областях и Днепропетровской областях.

Губернатор Одесской области сообщил о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры. Также о попадании в объекты критической инфраструктуры сообщали власти Харьковской области и Киева.

На всей территории Украины вводятся экстренные аварийные отключения света из-за попадания в энергообъекты в нескольких областях, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Тимошенко.

В Киеве, Днепре и Харькове после обстрела было полностью остановлено метро. В Киеве также начались перебои с подачей воды из-за повреждения энергоинфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены участки железных дорог из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В Кременчуге Полтавской области перестала работать городская система отопления.

Тимошенко сообщил о попадании снаряда в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области. Глава областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара погибли два человека, как минимум пять человек, в том числе два ребенка, ранены. В Броварах под Киевом на жилые дома упали обломки сбитых ракет. Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что никто не пострадал.



Прошлый раз массированный удар по инфраструктуре Украины Россия нанесла 5 декабря. После этого украинская разведка сообщила, что у России осталось ракет для 3-5 таких обстрелов. В начале этой недели Россия также запустила по Украине 13 дронов, однако, по словам украинских властей, все они были сбиты системами ПВО.

Видео Из-за продолжающихся ударов по украинской энергоинфраструктуре власти страны могут остаться без золотовалютных резервов, сообщили на закрытом заседании Нацбанка страны. Washington Post писала, что выживание Украины зависит от внешней экономической помощи, а Путин, видимо, намерен сделать такую помощь настолько дорогостоящей, чтобы западные союзники Киева сдались.

Последствия ракетного удара

Последствия очередного массированного удара рашистов по Украине. Красным выделены места, где были прилёты, зелёным — где работало ПВО.



Ситуация по областям:

Киев — из-за прилетов введены экстренные отключения света, остановилось метро, нет водоснабжения;

Житомирщина — прилёт по объекту инфраструктуры в Коростенской общине;

Днепропетровщина — в Кривом Роге попали в жилой дом, есть погибшие, также прилет в Днепре;

Запорожская область — прилёты в Запорожье, всего по городу выпустили 15 ракет (ПВО сбила большую часть), сообщают о проблемах с теплоснабжением;

Харьковщина — всего выпустили 10 ракет, есть 3 прилёта по объектам инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе, область без света, проблемы со связью;

Киевская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Кировоградская области — отработала ПВО, но в некоторых областях проблемы со светом.

Введены экстренные аварийные отключения света по всей стране.

Сегодня утром 16 декабря Россия нанесла ракетные удары по украинским мирным городам, которые привели к перебоям с электричеством и отоплением в регионах страны. По данным издания «Украинская правда», по территории страны выпустили как минимум 72 ракеты.