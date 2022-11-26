История мальчика из Запорожья, которого российская ракета убила через 2 дня после рождения

Марию Каменецкую утешают мать и сестра на похоронах сына. (Хайди Левин для The Washington Post)

В разгар войны, новый младший брат

В конце ноября после российского обстрела в роддоме в Вольнянске Запорожской области погиб ребенок, родившийся за два дня до этого. The Washington Post рассказала историю погибшего мальчика и его родителей — Марии Каменецкой и Виталия Подлянова.Мария и Виталий узнали, что ждут ребенка, в конце февраля. Несмотря на начало российского вторжения они остались жить в селе Новосоленое Запорожской области — как пишет WP, в часе от линии фронта. В ноябре Мария поехала рожать в город Вольнянск.21 ноября женщина родила мальчика, его назвали Сергеем. Новорожденный был четвертым ребенком в семье. Отец видел его только на фотографии, которую жена отправила ему из больницы. Родители рассказали, что они заранее подготовили для сына кроватку, коляску, одежду, а также планировали переехать в дом побольше.Через два дня после рождения Сергея, 23 ноября, российская армия обстреляла Вольнянск. Сначала Мария услышала взрыв в другом конце города, потом под обстрел попал роддом. В тот момент Мария с ее новорожденным сыном были единственными пациентами в отделении. На женщину, которая лежала на больничной кровати, осыпалось бетонное перекрытие. Она отделалась ранениями.Мария рассказывает, что в момент обстрела думала только о ее новорожденном сыне. Как вспоминает женщина, ей удалось подняться с кровати и добраться до кроватки, но ребенка выбросило из нее взрывом. Позже спасатели вытащили мать из-под завалов живой, а Сережа погиб. Когда спасатели разбирали завалы, они долго не могли найти новорожденного. Они сказали, что нашли только куклу, лежащую лицом вниз на земле, позже оказалось, что это и был новорожденный, говорит Мария.Генпрокуратура Украины назвала Сергея «одной из самых маленьких жертв войны». Мальчик не дожил до того, чтобы ему выдали свидетельство о рождении. Всего, по данным ведомства, во время войны в Украине погибли 437 детей.

Каменецкая всегда хотела иметь четвертого ребенка — мальчика, как она надеялась. Ее 7-летний сын, выросший только с сестрами, уже собирал свой ящик с игрушечными инструментами, чтобы показать своего нового младшего брата. Он очень хотел стать трактористом, как его отец, и ему не терпелось поделиться с мальчиком своим детским трактором.

Родители, которые рассказали The Washington Post на этой неделе, подготовили для Сергея все: кроватку, коляску, одежду. Каменецкая и отец детей Виталий Подлянов готовились весной переехать через дорогу в маленьком сельском поселке в дом побольше, чтобы было больше места для их растущей семьи.

Супруги узнали, что ждут ребенка в конце февраля, когда российские войска начали наступление на Украину. Поскольку миллионы украинцев, многие женщины и дети, бежали из страны, Каменецкая и ее семья остались в своем селе Новосолоне в Запорожской области. Это был их дом, место, где они воспитали троих других детей и где жили остальные члены их семьи.

Но это также был регион, название которого теперь известно во всем мире, Запорожье, место расположения крупнейшей в Европе атомной электростанции и вероятное место нового украинского контрнаступления.

В районе госпиталя участились ракетные обстрелы

По словам мэра, до ноября в городе не было забастовок; в этом месяце чеканили три дня. Президент Украины Владимир Зеленский в среду обвинил в забастовке в роддоме «террористическое государство». Минобороны России не ответило на запрос о комментарии.

Каменецкая жила примерно в часе езды от линии фронта, но война почему-то казалась достаточно далекой. «Взрывы вдалеке меня не беспокоили, — сказала она. Но по мере того, как она готовилась к приезду Сергея, они медленно приближались к ее городу.

Она видела фотографии окровавленных беременных женщин на носилках возле мариупольского роддома — фотографии, которые потрясли мир в начале войны.

Но в ночь перед рождением ребенка ее единственной заботой было убедиться, что она сможет безопасно добраться до больницы. Подлянов отвез ее к родственнице в город, где она собиралась рожать, который был ближе к больнице, чем к ее дому. Затем он вернулся в их деревню, чтобы работать и заботиться о других их детях.

Рано утром в понедельник Каменецкая вызвала скорую помощь, чтобы срочно доставить ее в больницу.

Ребенок появился на свет после двух схваток. Он родился в 8:20 утра, ростом менее 20 дюймов.

Родильное отделение рухнуло

Было уже больше часа ночи, когда она услышала первый громкий треск — забастовка в другом районе города. Затем произошел взрыв.

Ракета раздавила кирпичные стены родильного отделения на втором этаже, отбросив его на клинику под ним, где застрявший врач звал на помощь, вспоминает она.



Сотрудник больницы среди развалин разрушенного родильного дома в Вильнянске, Украина. (Хайди Левин для The Washington Post)

Перевернутая детская кроватка осталась в одной из комнат родильного дома, пораженного ракетой, в Вильнянске, Украина. (Хайди Левин для The Washington Post)

Кусок бетонного потолка приземлился на Каменецкую, которая лежала в постели в одной ночной рубашке. Но она продолжала зацикливаться на том, чтобы потянуться к кроватке Сергея.

Она кричала о помощи, отчаянно пытаясь оторвать куски бетона, чтобы добраться до ребенка. Она вспомнила, как ее легкие были наполнены дымом и пылью.

Ей удалось подняться с кровати и броситься к кроватке. Мать была в ужасе, увидев, что она пуста. Ребенка выбросило из кровати во время взрыва.

Каменецкая схватила свой телефон, используя его свет для поиска младенца, когда она шла босиком по мусору.

Все последующие моменты немного размыты: спасатели вытаскивают ее из-под обломков через окно; медсестры отрывают осколки от ее ног; телефонный звонок ее матери и сообщение о том, что в родильное отделение попала ракета.

Что она помнит отчетливо, так это собственный крик, мольбы о сыне.

Крошечный гроб

Около 15 человек собрались на холодном кладбище в четверг, когда священник подошел к стоявшей перед ними белой шкатулке с кружевной отделкой. Он помолился и положил крест в крохотный гроб — меньше трех футов в длину, — где лежал Сергей, покрытый голубым одеялом. Глаза младенца были закрыты, его лицо все еще было покрыто мелкими царапинами.

Похороны прошли быстро, всего через день после его смерти. Родители не хотели нести гроб в свой дом, где его увидят другие дети, поэтому им нужно было похоронить младенца как можно скорее.

Все старшие братья и сестры Сергея остались дома, играя во дворе, пока члены их семей спешили на кладбище. Дети знали, что их младший брат все-таки не вернется домой, но родители еще не объяснили, почему.

Родственники, одетые в толстые пальто, при почти минусовых температурах прибыли с цветами и игрушками — чучелом тигра и красной божьей коровки, а также новенькой машинкой для малышей. Каменецкая была в черной зимней куртке. На обороте были слова: «Все будет хорошо. С каждым днем ​​будет еще лучше».

Каменецкая с тоской смотрела в коробку, шатаясь к ней и причитая. Мать и невестка схватили ее за руки, помогая ей стоять. Она наклонилась над гробом и нежно поцеловала младенца.

Марию Каменецкую держат мать и сестра Люба, тело ее сына лежит в крошечном гробу. Он был одет в белую одежду для новорожденных и покрыт бело-голубым одеялом. (Хайди Левин для The Washington Post)

Мария Каменецкая целует сына во время его похорон. (Хайди Левин для The Washington Post)

Затем, после того как священник окропил гроб водой, двое мужчин осторожно опустили его в землю. Вдалеке раздался звук артиллерийского обстрела, когда члены семьи засыпали могилу землей.

Пока мужчины накрывали гроб, мать рассказывала, что произошло той ночью.

«Моя комната была полностью разрушена, — сказала она. «Я искал ребенка среди обломков. … Ребенок был просто в кроватке. Я думал о том, чтобы изменить его, и тут это случилось».



Каждый из родственников обнимал ее, призывая быть сильной. Когда большинство из них уехало, ее мать дала Каменецкой совет, что делать с ее грудным молоком теперь, когда она не будет кормить грудью.

В ту ночь Каменецкой приснился ее сын. Во сне он был голоден и хотел завтракать. Поэтому на следующее утро она вернулась на кладбище, чтобы принести ему печенье и шоколад.

На этот раз она привела детей в могилу, чтобы они впервые встретились с их младшим братом.

Родственники возложили к могиле Сергея цветы и детские игрушки. (Хайди Левин для The Washington Post)

Минобороны России в своей сводке за 23 ноября отчиталось, что в районе города Вольнянск был обстрелян пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Российские власти в первые месяцы войны отрицали атаки на гражданскую инфраструктуру, утверждая, что наносят удары только по военным объектам. В октябре Минобороны и президент публично заявили о начале ударов по энергоинфраструктуре Украины. «Ударов по соцобъектам как не было так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению», — сказал 24 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.Samantha Schmidt and Serhii Korolchuk, The Washington Post