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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Август » 24 » 09:59:19

Гауляйтер Иван Сушко ликвидирован в Запорожской области: его авто взорвали

Сегодня, 09:59:07 780 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гауляйтер Иван Сушко ликвидирован в Запорожской области: его авто взорвали

В Запорожской области после взрыва автомобиля погиб чиновник назначенной Россией администрации.
 
В результате взрыва автомобиля погиб пророссийский глава поселка Михайловка Иван Сушко, сообщил представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов.
 
По его словам, взрывное устройство было заложено под сиденье автомобиля Сушко. В результате взрыва Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре умер.
 
В организации взрыва Рогов обвинил украинские власти.

Тамаду назначили на должность руководителя 

Ещё в апреле 2022, российские оккупанты назначили на должность исполняющего обязанности руководителя захваченного поселка Михайловка на Запорожье местного тамаду Ивана Сушка. Коллаборант в 2015 году баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок".
 
Об этом сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации, добавив, что оккупанты собирают информацию о каждом жителе Михайловки. В частности, россияне ходят по домам в поисках оружия и участников АТО/ООС.
 
Сам Сушко на своих страницах в социальных сетях не публиковал никакой информации, кроме посвященной его профессиональной деятельности в прошлом.
Тэги: гауляйтер, запорожье, война в Украине
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