Гауляйтер Иван Сушко ликвидирован в Запорожской области: его авто взорвали

В результате взрыва автомобиля погиб пророссийский глава поселка Михайловка Иван Сушко, сообщил представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрывное устройство было заложено под сиденье автомобиля Сушко. В результате взрыва Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре умер.

В организации взрыва Рогов обвинил украинские власти.

Тамаду назначили на должность руководителя

Ещё в апреле 2022, российские оккупанты назначили на должность исполняющего обязанности руководителя захваченного поселка Михайловка на Запорожье местного тамаду Ивана Сушка. Коллаборант в 2015 году баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок".

Об этом сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации, добавив, что оккупанты собирают информацию о каждом жителе Михайловки. В частности, россияне ходят по домам в поисках оружия и участников АТО/ООС.

Сам Сушко на своих страницах в социальных сетях не публиковал никакой информации, кроме посвященной его профессиональной деятельности в прошлом.

В Запорожской области после взрыва автомобиля погиб чиновник назначенной Россией администрации.