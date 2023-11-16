Украинская ДРГ перешла линию фронта и расстреляла российских военных в подвале. ВИДЕО

"Далее оккупантов расстреливали как в тире. В итоге — значительное количество убитых и раненых россиян", — пояснил автор сообщения.



Левко Стек предположил, что понесли россияне потери и от дружественного огня. В панике военные РФ открывали хаотичный огонь по своим. Он выразил надежду, что в будущем будут названы фамилии исполнителей операции, выполнение которой оказалось очень профессиональным и успешным.



"Фантастическая операция", — добавил Левко Стек.





Украинская диверсионно-разведывательная группа пересекла линию фронта в Запорожской области и уничтожила значительное количество российских военных. Об этом сообщил в Telegram-канале Левко Стек, журналист "Радио Свободы", который сейчас мобилизован в ряды украинской армии.Стек рассказал, что бойцам незаметно удалось подойти к месту расположения российского подразделения. Они ликвидировали часовых и спустились в подвал, где в это время отдыхал личный состав врага.