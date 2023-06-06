О работе Запорожской АЭС, после прорыва дамбы, можно забыть на ближайшие годы

«Для Запорожской АЭС подрыв плотины Каховской ГЭС на данный момент не должен привести к критическим последствиям. Прудоохладитель ЗАЭС имеет свою дамбу, уровень воды поддерживается на отметке в 18 метров, что выше, чем по Каховке (там порядка 17 метров).

За счет собственной плотины и шлюза дамба прудоохладителя ЗАЭС остается работоспособной.

Кроме того, в прудоохладителе содержится техническая вода, которая используется для охлаждения конденсатора турбин ЗАЭС. А так как станция не работает, эта вода в последнее время не использовалась. Часть воды идет на химводоочистку на ЗАЭС, но она очень незначительна.

Для охлаждения активной зоны реактора ЗАЭС вода из прудоохладителя вообще не используется - там свой замкнутый контур и своя вода.

При этом все равно нужно очень пристально следить за состоянием дамбы пруда-охладителя и шлюзов. А о работе ЗАЭС на ближайшие годы придется забыть. Сильно сомневаюсь, что МАГАТЭ даст разрешение на запуск станции без достаточной подпитки прудоохладителя, а она после подрыва Каховской ГЭС невозможна. Разве что придется проложить дополнительные трубы в ту часть Каховского водохранилища, которая останется с водой и оттуда качать воду на ЗАЭС.

Будут последствия для работы всей системы ГЭС по Днепровскому каскаду. Гидроэнергетики будут вынуждены придерживать спуск воды выше по Днепру, так как нет Каховской плотины по низу Днепра. И выбирать такой режим спуска воды, чтобы поток не был слишком интенсивным. Это может привести к снижению работоспособности ГЭС по всему Днепровскому каскаду. Плюс за счет сдерживания воды сверху по Днепру возможны подтопления отдельных населенных пунктов - выше Вышгорода и в районе Славутича может подняться уровень воды. Также будет дополнительный напор воды на плотину Киевской ГЭС. Разрушить ее не так просто, но вот появление дополнительных трещин исключить нельзя.

В самом регионе Каховского водохранилища ситуация гораздо сложнее. В том числе, с водоснабжением. К примеру, водоснабжение Бердянска на 80-90% зависит от днепровской воды. Мелитополя - на 30-40%, поэтому полноценное водоснабжение возможно только после восстановление дамбы на Каховской ГЭС. Укргидроэнерго заявило, что оно невозможно, но, думаю, это, скорее, эмоциональное заявление. Восстановить, конечно, все можно. Но трудно даже представить сколько на это понадобится времени и денег», - говорит Александр Купный.

О работе Запорожской АЭС после прорыва дамбы в Новой Каховке можно забыть на ближайшие годы, сказал в комментарии Александр Купный, экс-работник ЧАЭС, специалист по ядерной энергетике. Кроме того, мнению, прорыв может привести к снижению работоспособности ГЭС по всему Днепровскому каскаду.