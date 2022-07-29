Россия заранее внедрила секретных агентов на Чернобыльскую АЭС и рассчитывала с их помощью закончить войну за несколько дней - Reuters

На территорию Чернобыльской АЭС Россия зашла 24 февраля, в первый день вторжения — и сразу столкнулась с сопротивлением. Менее чем через два часа украинские бойцы сложили оружие. Однако, пишет Reuters, этот успех России был не случайностью, а частью операции Кремля по внедрению в Украину секретных агентов.

Один из источников Reuters сообщил, что Россия начала засылать в Украину агентов в ноябре 2021 года. Они должны были установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность станции, а также обеспечить отсутствие сопротивления на станции.

Одной из важных фигур Reuters называет начальника службы безопасности станции Валентина Витера. Утром в день вторжения Витер был дома. Когда стало известно, что колонна российской техники движется к Чернобылю, он позвонил командиру Нацгвардии, который был на ЧАЭС, и сказал ему: «Пожалей своих людей».



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Сейчас Витер находится под следствием за отсутствие на посту в момент вторжения, его также подозревают в госизмене. Кроме того, Государственное бюро расследований Украины проверяет, нарушила ли Нацгвардия закон, сложив оружие.

Однако, пишет Reuters, хотя Россия и смогла быстро взять под контроль Чернобыль, план по захвату власти в Киеве провалился. По данным источников Reuters, во многих случаях внедренные Москвой агенты не справлялись со своей работой. Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было «полным заблуждением».

Четыре источника Reuters отметили, что люди, на которых Кремль рассчитывал как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние в годы, предшествовавшие вторжению. В числе тех, на кого рассчитывал Кремль, Reuters называет пророссийского политика Виктора Медведчука, который сейчас находится под стражей в Украине по обвинению в госизмене, и бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.

Тем не менее, пишет Reuters, российская кампания по внедрению агентов внесла смуту и хаос во внутренние круги украинской власти, что отразилось и на управлении страной — особенно в первые дни вторжения.

Российские власти задолго до войны создали сеть секретных агентов на Чернобыльской АЭС, и, как утверждает Reuters со ссылкой на пять источников, военные планировщики вокруг Путина полагали, что благодаря помощи этих агентов России понадобится только небольшая военная сила и несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти или капитулировать.