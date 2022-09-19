Украина обвинила Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС

Украинские власти заявили, что российские военные сегодня ночью обстреляли Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области.

"Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно", - говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского. В официальном телеграм-канале Зеленского также опубликованы фотографии, на которых видны последствия обстрела.

Ранее об обстреле также заявила украинская энергетическая компания "Энергоатом"

"Мощный взрыв произошел всего в 300м от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - заявили в "Энергоатоме".

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить информацию, поступающую от представителей воюющих сторон.

Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. На прошлой неделе МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием к России освободить ЗАЭС.