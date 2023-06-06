Крым останется без пресной воды из-за уничтожения Каховской ГЭС

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды. Вся вода, предназначавшаяся для полуострова, теперь свободно утекает в Черное море.
В случае подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда. Об этом в октябре 2022 года говорил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", – подчеркнул Данилов.
Утром 6 июня вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать ниже течения – около 15 см в час. Жители близлежащих населенных пунктов публиковали кадры подтопления.
Отмечается, что оккупанты также подорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС – это ущерб минимум на миллиард долларов, не считая затрат на восстановление плотины.