Крым останется без пресной воды из-за уничтожения Каховской ГЭС

"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", – подчеркнул Данилов.



Утром 6 июня вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать ниже течения – около 15 см в час. Жители близлежащих населенных пунктов публиковали кадры подтопления.



Отмечается, что оккупанты также подорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС – это ущерб минимум на миллиард долларов, не считая затрат на восстановление плотины.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды. Вся вода, предназначавшаяся для полуострова, теперь свободно утекает в Черное море.В случае подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда. Об этом в октябре 2022 года говорил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.