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Главная » Новости » Общество » 2023 » Июнь » 6 » 07:23:12
 

Крым останется без пресной воды из-за уничтожения Каховской ГЭС

Сегодня, 07:23:12 493 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Крым останется без пресной воды из-за уничтожения Каховской ГЭС

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды. Вся вода, предназначавшаяся для полуострова, теперь свободно утекает в Черное море.

В случае подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда. Об этом в октябре 2022 года говорил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
 
"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", – подчеркнул Данилов. 

Утром 6 июня вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать ниже течения – около 15 см в час. Жители близлежащих населенных пунктов публиковали кадры подтопления.

Отмечается, что оккупанты также подорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС – это ущерб минимум на миллиард долларов, не считая затрат на восстановление плотины.
Тэги: крым, новая каховка, питьевая вода, ГЭС
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