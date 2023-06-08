Олешки и Каховку полностью затопило. Оккупационная власть кинула людей на произвол судьбы

Российские волонтёры сообщают о множестве жертв после затопления левого берега Днепра и жалуются на российские оккупационные власти Херсонской области сильно препятствуют эвакуации.
Также и власти оккупированной части Запорожской области препятствуют работе волонтёров, участвующих в эвакуации людей из затопленных населённых пунктов на левом берегу Днепра, рассказали «Вёрстке» свидетели катастрофы. По их словам, жертв наводнения становится всё больше.
«Нам очень сильно мешают местные власти, мешает МЧС. Был случай на критической улице, которая находится в низинке. Плыли сегодня пять лодок, оттуда поступало очень много заявок, пять лодок не пустили МЧС, развернули», - рассказал «Вёрстке» координатор волонтёров Ярослав Васильев. По его словам, речь идет о Нижней улице в городе города Алёшки (Олешки по-украински). «Потом [оттуда] поступали сообщения от родственников, что [целая] семья мертва. И подобные сообщения приходят каждые минут 30-40», - добавил Васильев.
О большом числе жертв говорят не только в Олешках
, но и в других населённых пунктах. Так, в селе Новые Солонцы утонула свекровь Татьяны из Николаева. «У неё было два инсульта, ей 85 лет и понятно, что наверх нельзя было на чердак поднять, - рассказала Татьяна. - Она хотела на дамбу выйти, возвышенность такую. И получается, что сначала начали не туда поднимать, и вода резко пошла и всё. И она там осталась плавать. Ей было 85 лет»
По словам Татьяны, в селе много других погибших. «Правые Солонцы затопило полностью, там люди которые были несамостоятельные, они все утонули, все», - сказала Татьяна. Также помощь требуется и жителям соседних Левых Солонцов. «Люди тоже кричат о помощи, там сын бабушкин. Они там на двухэтажный дом перебрались и там ждут эвакуации, но уже три дня ждут, но никого нет», - добавила Татьяна.
О том, что власти оккупированного Россией левого берега не занимаются эвакуацией населения говорит и журналист Антон Пустовалов, работающий в Украине. «Поставили блокпосты на выезд с Олешков. Людям дали дойти до суши и всё, дальше не пускают. Те кто сидят на домах - сидят на домах. Мы с правого берега пробовали туда закидывать воду и продукты дронами - удаётся если дрон не сбивают сидящие в соседних домах россияне» - рассказал Пустовалов.
Тем времен спустя почти трое суток после прорыва плотины Каховской ГЭС в зоне затопления эвакуации ждут около шести тысяч человек не менее чем в 12 населённых пунктах.
«Люди были брошены»
Спустя почти 40 часов с момента прорыва Каховской ГЭС власти оккупированной Россией части Херсонской области не организовали сколько-нибудь слаженную эвакуацию населения. Спасением жителей из затопленных населённых пунктов занимаются волонтёры и незначительные силы МЧС. «Вёрстка» собрала свидетельства произошедшей катастрофы.
«Сколько именно людей остаётся [на затопленных участках], точно сказать сложно», — сказала «Вёрстке» волонтёрка Екатерина. По её словам, в одном только городе Алёшки (Олешки по-украински) на крышах домов сидят «сотни людей». «Отец сутки просидел. Можно сказать, что в последний момент уже ждал на крыше», — рассказал «Вёрстке» местный житель, чьего отца, Василия, в итоге забрали и доставили в местную больницу волонтёры.
Первое время только они и занимались эвакуацией граждан. По словам волонтёров, сотрудники МЧС подключились к вывозу людей лишь днём 7 июня, однако и они «не справляются с потоком», из-за чего многим остаётся лишь полагаться на удачу. «Родных вывезли знакомые соседей. Приехали за ними и моих забрали. Чистая случайность. Люди были брошены», — рассказала «Вёрстке» Ирина Луценко.
По словам местных жителей и волонтёров, спасённых вывозят на незатопленные участки города, но дальше их не пускают российские военные. «Люди выезжают на сухую часть города и остаются там. Почему они не могут выехать за пределы города, я не знаю. Мне неизвестно о том, чтобы кто-то за эти сутки выехал из города», — рассказала волонтёрка Екатерина. «Стоят блок-посты, никого не впускают и не выпускают. Военные блокпосты», — сказала она.
Глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «ситуация в зоне подтопления находится под контролем», эвакуировали 1,5 тысяч человек. При этом накануне он утверждал, что прорыв Каховской ГЭС «не сильно скажется на ситуации в Херсонской области». «Не потребуется даже крупная эвакуация людей», — говорил Сальдо.
«Мама со мной на крыше»
В ночь с 6 на 7 июня город Алёшки (Олешки по-украински) в Херсонской области практически полностью ушёл под воду. Местные жители рассказали «Вёрстке», что с момента прорыва плотины Каховской ГЭС уровень Днепра стремительно повышается. Прямо сейчас ждут эвакуации не менее ста человек, многие из которых остаются на крышах собственных домов.
«Вода три метра. Мы сейчас в двухэтажном доме, ещё не на крыше, но это ненадолго — первый этаж уже в воде, до второго метр остался, — рассказала „Вёрстке“ жительница Алёшек Алёна. — Мы сюда стягиваем всех людей, которые сейчас на крышах, до сих пор свозим на лодке в одно место. Мы подали заявку на эвакуацию, но её нет. Говорят: „Ждите“. С нами сейчас четверо людей, ещё шестеро прибудут. Среди них слепой, инвалид. Их только что с женой с крыши сняли. Сейчас ещё одних забирают».
«Мама рядом со мной на крыше. Девушка, дайте ответ, помощь будет? Трубите во все источники, или это последние слова смертника», — попросила «Вёрстку» Надежда, жительница дома 72 на улице Днепровской. Она добавила, что видит людей и на крыше соседнего дома.
Ещё одна жительница Алёшек Мария рассказала, что остаётся на крыше вместе со своими 80-летними родителями и не знает о судьбе соседей. Дочь 72-летней жительницы Алёшек Ирины (живёт на улице Цветочной) рассказала «Вёрстке», что её мать весит 100 килограмм и из-за этого не может забраться на крышу, поэтому находится в воде. Она держится за лестницу, а соседи, которые поднялись на чердак, «морально её поддерживают».
По словам волонтёров, к трём часам ночи в Алёшках набралось более 100 заявок на эвакуацию. Это ещё не все оставшиеся в городе жители, рассказала «Вёрстке» координатор помощи Валентина.
«На данный момент мы ищем людей, которые могли бы грести, — сказала она. — Ищем лодки. Не хватает, кому грести. Очень много людей с детьми и животными, много людей с инвалидностью, которые не могут позаботиться о себе и залезть на крышу. Я не знаю, чем закончится их судьба».
Волонтёры размещают адреса нуждающихся в эвакуации на карте — по ней видно, что о помощи просят жители западной, южной и восточной окраин города. По сообщениям волонтёров, сейчас свободного выезда из города нет. «Есть районы, где воды уже по крыши, есть районы, где еще относительно сухо», — пишут в чате координаторы эвакуации.
После прорыва Каховской ГЭС полностью или частично затоплены не менее 14 населенных пунктов. По словам главы правительства пророссийской «администрации» Херсонской области Андрея Алексеенко, в Алёшках сложилась «самая сложная ситуация», но МЧС проводит спасательную операцию. В зоне наводнения лишь на правом берегу Днепра, по оценкам ООН, оказались не менее 16 тысяч человек. Жители затопленных районов продолжают ждать эвакуации и оставляют в местных чатах просьбы о помощи.