Олешки и Каховку полностью затопило. Оккупационная власть кинула людей на произвол судьбы

«Нам очень сильно мешают местные власти, мешает МЧС. Был случай на критической улице, которая находится в низинке. Плыли сегодня пять лодок, оттуда поступало очень много заявок, пять лодок не пустили МЧС, развернули», - рассказал «Вёрстке» координатор волонтёров Ярослав Васильев. По его словам, речь идет о Нижней улице в городе города Алёшки (Олешки по-украински). «Потом [оттуда] поступали сообщения от родственников, что [целая] семья мертва. И подобные сообщения приходят каждые минут 30-40», - добавил Васильев.

«Люди были брошены»

«Мама со мной на крыше»

Российские волонтёры сообщают о множестве жертв после затопления левого берега Днепра и жалуются на российские оккупационные власти Херсонской области сильно препятствуют эвакуации.Также и власти оккупированной части Запорожской области препятствуют работе волонтёров, участвующих в эвакуации людей из затопленных населённых пунктов на левом берегу Днепра, рассказали «Вёрстке» свидетели катастрофы. По их словам, жертв наводнения становится всё больше.О большом числе жертв говорят не только в Олешках , но и в других населённых пунктах. Так, в селе Новые Солонцы утонула свекровь Татьяны из Николаева. «У неё было два инсульта, ей 85 лет и понятно, что наверх нельзя было на чердак поднять, - рассказала Татьяна. - Она хотела на дамбу выйти, возвышенность такую. И получается, что сначала начали не туда поднимать, и вода резко пошла и всё. И она там осталась плавать. Ей было 85 лет»По словам Татьяны, в селе много других погибших. «Правые Солонцы затопило полностью, там люди которые были несамостоятельные, они все утонули, все», - сказала Татьяна. Также помощь требуется и жителям соседних Левых Солонцов. «Люди тоже кричат о помощи, там сын бабушкин. Они там на двухэтажный дом перебрались и там ждут эвакуации, но уже три дня ждут, но никого нет», - добавила Татьяна.О том, что власти оккупированного Россией левого берега не занимаются эвакуацией населения говорит и журналист Антон Пустовалов, работающий в Украине. «Поставили блокпосты на выезд с Олешков. Людям дали дойти до суши и всё, дальше не пускают. Те кто сидят на домах - сидят на домах. Мы с правого берега пробовали туда закидывать воду и продукты дронами - удаётся если дрон не сбивают сидящие в соседних домах россияне» - рассказал Пустовалов.Тем времен спустя почти трое суток после прорыва плотины Каховской ГЭС в зоне затопления эвакуации ждут около шести тысяч человек не менее чем в 12 населённых пунктах.Спустя почти 40 часов с момента прорыва Каховской ГЭС власти оккупированной Россией части Херсонской области не организовали сколько-нибудь слаженную эвакуацию населения. Спасением жителей из затопленных населённых пунктов занимаются волонтёры и незначительные силы МЧС. «Вёрстка» собрала свидетельства произошедшей катастрофы.«Сколько именно людей остаётся [на затопленных участках], точно сказать сложно», — сказала «Вёрстке» волонтёрка Екатерина. По её словам, в одном только городе Алёшки (Олешки по-украински) на крышах домов сидят «сотни людей». «Отец сутки просидел. Можно сказать, что в последний момент уже ждал на крыше», — рассказал «Вёрстке» местный житель, чьего отца, Василия, в итоге забрали и доставили в местную больницу волонтёры.Первое время только они и занимались эвакуацией граждан. По словам волонтёров, сотрудники МЧС подключились к вывозу людей лишь днём 7 июня, однако и они «не справляются с потоком», из-за чего многим остаётся лишь полагаться на удачу. «Родных вывезли знакомые соседей. Приехали за ними и моих забрали. Чистая случайность. Люди были брошены», — рассказала «Вёрстке» Ирина Луценко.По словам местных жителей и волонтёров, спасённых вывозят на незатопленные участки города, но дальше их не пускают российские военные. «Люди выезжают на сухую часть города и остаются там. Почему они не могут выехать за пределы города, я не знаю. Мне неизвестно о том, чтобы кто-то за эти сутки выехал из города», — рассказала волонтёрка Екатерина. «Стоят блок-посты, никого не впускают и не выпускают. Военные блокпосты», — сказала она.Глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «ситуация в зоне подтопления находится под контролем», эвакуировали 1,5 тысяч человек. При этом накануне он утверждал, что прорыв Каховской ГЭС «не сильно скажется на ситуации в Херсонской области». «Не потребуется даже крупная эвакуация людей», — говорил Сальдо.

В ночь с 6 на 7 июня город Алёшки (Олешки по-украински) в Херсонской области практически полностью ушёл под воду. Местные жители рассказали «Вёрстке», что с момента прорыва плотины Каховской ГЭС уровень Днепра стремительно повышается. Прямо сейчас ждут эвакуации не менее ста человек, многие из которых остаются на крышах собственных домов.

«Вода три метра. Мы сейчас в двухэтажном доме, ещё не на крыше, но это ненадолго — первый этаж уже в воде, до второго метр остался, — рассказала „Вёрстке“ жительница Алёшек Алёна. — Мы сюда стягиваем всех людей, которые сейчас на крышах, до сих пор свозим на лодке в одно место. Мы подали заявку на эвакуацию, но её нет. Говорят: „Ждите“. С нами сейчас четверо людей, ещё шестеро прибудут. Среди них слепой, инвалид. Их только что с женой с крыши сняли. Сейчас ещё одних забирают».

«Мама рядом со мной на крыше. Девушка, дайте ответ, помощь будет? Трубите во все источники, или это последние слова смертника», — попросила «Вёрстку» Надежда, жительница дома 72 на улице Днепровской. Она добавила, что видит людей и на крыше соседнего дома.

Ещё одна жительница Алёшек Мария рассказала, что остаётся на крыше вместе со своими 80-летними родителями и не знает о судьбе соседей. Дочь 72-летней жительницы Алёшек Ирины (живёт на улице Цветочной) рассказала «Вёрстке», что её мать весит 100 килограмм и из-за этого не может забраться на крышу, поэтому находится в воде. Она держится за лестницу, а соседи, которые поднялись на чердак, «морально её поддерживают».

По словам волонтёров, к трём часам ночи в Алёшках набралось более 100 заявок на эвакуацию. Это ещё не все оставшиеся в городе жители, рассказала «Вёрстке» координатор помощи Валентина.

«На данный момент мы ищем людей, которые могли бы грести, — сказала она. — Ищем лодки. Не хватает, кому грести. Очень много людей с детьми и животными, много людей с инвалидностью, которые не могут позаботиться о себе и залезть на крышу. Я не знаю, чем закончится их судьба».

Волонтёры размещают адреса нуждающихся в эвакуации на карте — по ней видно, что о помощи просят жители западной, южной и восточной окраин города. По сообщениям волонтёров, сейчас свободного выезда из города нет. «Есть районы, где воды уже по крыши, есть районы, где еще относительно сухо», — пишут в чате координаторы эвакуации.

После прорыва Каховской ГЭС полностью или частично затоплены не менее 14 населенных пунктов. По словам главы правительства пророссийской «администрации» Херсонской области Андрея Алексеенко, в Алёшках сложилась «самая сложная ситуация», но МЧС проводит спасательную операцию. В зоне наводнения лишь на правом берегу Днепра, по оценкам ООН, оказались не менее 16 тысяч человек. Жители затопленных районов продолжают ждать эвакуации и оставляют в местных чатах просьбы о помощи.