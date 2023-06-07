Жители Олешек тонут заживо, пытаясь спастись после прорыва Каховской ГЭС

В ночь с 6 на 7 июня город Алёшки в Херсонской области практически полностью ушёл под воду. Местные жители рассказали «Вёрстке», что с момента прорыва плотины Каховской ГЭС уровень Днепра стремительно повышается. Прямо сейчас ждут эвакуации не менее ста человек, многие из которых остаются на крышах собственных домов.

«Вода три метра. Мы сейчас в двухэтажном доме, ещё не на крыше, но это ненадолго — первый этаж уже в воде, до второго метр остался, — рассказала «Вёрстке» жительница Алёшек Алёна. — Мы сюда стягиваем всех людей, которые сейчас на крышах, до сих пор свозим на лодке в одно место. Мы подали заявку на эвакуацию, но ее нет. Говорят: „Ждите“. С нами сейчас четверо людей, ещё шестеро прибудут. Среди них слепой, инвалид. Их только что с женой с крыши сняли. Сейчас ещё одних забирают».

Ещё одна жительница Алёшек Мария рассказала «Вёрстке», что остаётся на крыше вместе со своими 80-летними родителями и не знает о судьбе соседей. Дочь 72-летней жительницы Алёшек Ирины (живёт на улице Цветочной) рассказала «Вёрстке», что её мать весит 100 килограмм и из-за этого не может забраться на крышу, поэтому находится в воде. Она держится за лестницу, а соседи, которые поднялись на чердак, «морально её поддерживают».

По словам волонтёров, к трём часам ночи в Алёшках набралось более 100 заявок на эвакуацию. Это ещё не все оставшиеся в городе жители, рассказала «Вёрстке» координатор помощи Валентина.

«На данный момент мы ищем людей, которые могли бы грести, — сказала она. — Ищем лодки. Не хватает, кому грести. Очень много людей с детьми и животными, много людей с инвалидностью, которые не могут позаботиться о себе и залезть на крышу. Я не знаю, чем закончится их судьба».

Волонтёры размещают адреса нуждающихся в эвакуации на карте — по ней видно, что о помощи просят жители западной, южной и восточной окраин города. По сообщениям волонтеров, сейчас свободного выезда из города нет. «Есть районы, где воды уже по крыши, есть районы, где еще относительно сухо», — пишут в чате координаторы эвакуации.

После прорыва Каховской ГЭС полностью или частично затоплены не менее 14 населенных пунктов. По словам главы правительства пророссийской «администрации» Херсонской области Андрея Алексеенко, в Алёшках сложилась «самая сложная ситуация», но МЧС проводит спасательную операцию. В зоне наводнения лишь на правом берегу Днепра, по оценкам ООН, оказались не менее 16 тысяч человек. Жители затопленных районов продолжают ждать эвакуации и оставляют в местных чатах просьбы о помощи.

"Я очень прошу рассказать о моем городе, люди ТОНУТ заживо. Я уверен, что ты в силах помочь. По состоянию на 12 ночи не было не одной лодки от МЧС, так же патрулирует полиция по суши чтобы местные не использовали лодки для спасения людей, так как бояться диверсантов.Город Алешки, вода продолжает прибывать по 20-30 см в час, те кто остался на крыше в ночь не думаю что доживут до утра. Администрация сделала эвакуацию до 7 вечера и уехала, а люди остались в ловушке".





«Мама рядом со мной на крыше. Девушка, дайте ответ, помощь будет? Трубите во все источники, или это последние слова смертника», — попросила «Вёрстку» Надежда, жительница дома 72 на улице Днепровской. Она добавила, что видит людей и на крыше соседнего дома.