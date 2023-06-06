Последствия разрушения дамбы на Каховской ГЭС

Через пять часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня.Об этом заявил губернатор Херсонской области Александр Прокудин.

Названы зоны затопления

Это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

- выключить все электроприборы

- взять документы и вещи первой необходимости

- позаботиться о близких и домашних любимцах

- следовать инструкциям спасателей и полицейских

На водохранилище падает уровень воды

По его словам, начинается эвакуация из угрожаемых районов. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.В МВД Украины назвали потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра после разрушения Каховской ГЭС.Тем временем в Каховском водохранилище падает уровень воды. Он понижается примерно на 15 сантиметров в час, сообщают власти.