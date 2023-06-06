Последствия разрушения дамбы на Каховской ГЭС

Россияне взорвали Каховскую ГЭС, сообщает оперативное командование "Юг".
"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления", - говорится в сообщении.
Также ОК публикует памятку, что делать жителям Херсонской области в случае подтопления.
Через пять часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня.Об этом заявил губернатор Херсонской области Александр Прокудин.
По его словам, начинается эвакуация из угрожаемых районов. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.
Названы зоны затопления
В МВД Украины назвали потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра после разрушения Каховской ГЭС.
Это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.
Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- - выключить все электроприборы
- - взять документы и вещи первой необходимости
- - позаботиться о близких и домашних любимцах
- - следовать инструкциям спасателей и полицейских
На водохранилище падает уровень воды
Тем временем в Каховском водохранилище падает уровень воды. Он понижается примерно на 15 сантиметров в час, сообщают власти.
"Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды", - призвал глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.
Вода из Каховского водохранилища уходит в сторону Херсонской области, где ночью была разрушена дамба Каховской ГЭС. Там как раз повышается уровень воды.