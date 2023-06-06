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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июнь » 6 » 08:10:54
 

Егор Гузенко (Тринадцатый) признал, что российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС

Сегодня, 08:17:54 372 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Егор Гузенко (Тринадцатый) признал, что российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС

Российский оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый), который служит в Херсонской области, признает, что это российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС и радостно призывает взрывать и другие плотины на Днепре.
 
Россия - это не страна, а рак. Государство-опухоль, населенное олигофренами, садистами и людоедами.
 
 

«На Днепре есть ещё другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться», 
 
— Российский доброволец Егор Гузенко (позывной тринадцатый) о подрыве Каховской ГЭС.
 
«Я не буду говорить, кто ее взорвал <..>. Но, с тактической точки зрения, про наступление на Херсонском направлении хохлы могут забыть», — заявил он. 
 
Военный отметил, что главное, чтобы российских военных грамотно эвакуировали, если потерь со стороны РФ не будет, то «можно подорвать хоть все остальные ГЭС». 
 
«Если всё пройдёт по плану, то на Днепре есть ещё другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться», — сказал Гузенко.
Тэги: дамба, Херсон, ГЭС, новая каховка
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