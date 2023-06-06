Егор Гузенко (Тринадцатый) признал, что российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС

Россия - это не страна, а рак. Государство-опухоль, населенное олигофренами, садистами и людоедами.

— Российский доброволец Егор Гузенко (позывной тринадцатый) о подрыве Каховской ГЭС.

«Я не буду говорить, кто ее взорвал <..>. Но, с тактической точки зрения, про наступление на Херсонском направлении хохлы могут забыть», — заявил он.

Военный отметил, что главное, чтобы российских военных грамотно эвакуировали, если потерь со стороны РФ не будет, то «можно подорвать хоть все остальные ГЭС».

«Если всё пройдёт по плану, то на Днепре есть ещё другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться», — сказал Гузенко.

Российский оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый), который служит в Херсонской области, признает, что это российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС и радостно призывает взрывать и другие плотины на Днепре.«На Днепре есть ещё другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться»,