Чем опасен подрыв дамбы Каховской ГЭС - эксперт





Кремлевские пропагандисты пугают потопом гражданское население правого берега, мотивируя людей переселяться на левый берег, в Крым и Россию. При этом показывают карту, на которой затопление угрожает именно левому берегу.

О возможных последствиях разрушения дамбы Настоящему Времени рассказал эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований Владимир Молчанов.

– Читал ваши комментарии о возможном подрыве Каховской ГЭС. Считаете, это россиянам будет невыгодно?

– Что касается основной дамбы длиной 400 метров, между машинным залом ГЭС и правым берегом, то ее подрыв средствами, имеющимися у Вооруженных сил Украины, просто невозможен. Для этого надо ядерное оружие, наверное. Либо заминировать ее мощными подрывными зарядами – что Россия сделала, судя по всему, еще в апреле 2022.

– ВСУ били по Антоновскому мосту на протяжении нескольких месяцев. И мост до сих пор стоит. Платина Каховской ГЭС более прочное сооружение?

– Разумеется. Удалось завалить мост над 20-метровым шлюзовым каналом дамбы Каховской ГЭС. И вот как раз русские на месте этого заваленного участка моста построили насыпь из щебня и ездят по ней. Она ниже уровня водохранилища на четыре метра, поэтому ее вполне можно будет размыть с помощью удара по металлическим шлюзовым воротам (которые удерживают воду – НВ), что не приведет к катастрофическим последствиям ни для экологии, ни для граждан.





Для вытока воды через шлюзовой канал с падением уровня водохранилища на метр необходимо примерно 10 дней. То есть высота уровня воды до устья Днепра вырастет примерно на метр. И это никоим образом не приведет к наводнению, но приведет к подтоплению российских переправ, ну и дач (дачи местных жителей на берегу реки - НВ). Но я думаю, что проблема дач – не столь существенная, тем более большинство их сейчас заняты как раз русскими оккупантами.

– Вы говорите о подрыве шлюза. Теперь давайте обсудим, платину Каховской ГЭС могут подорвать?

– Вы демонстрировали их карту [возможных подтоплений]. Мне кажется, она слишком мало показывает зону затопления в Олешковских песках на левом берегу. Участок с центром в селе Раденск – это песчаные барханы, которые были намыты Днепром восемь тысяч лет назад, когда таял великий европейский ледник. Там есть небольшие озера, вокруг реликтовые леса. Вся эта территория будет превращена в песчаное болото. Также и далее: вниз от Голой Пристани до самого села Гладковка.

Все это говорит о том, что сейчас оккупантам абсолютно невыгодно подрывать дамбу. Основные их позиции расположены как раз в затапливаемых местах. Вся их техника, которая сейчас обстреливает Николаев и даже Очаков с Кинбурнской косы, будет либо затоплена, либо засосана заболоченными песками.

– То есть если подорвать эту дамбу, больше всего затопит левый берег, куда эвакуируют людей с правобережья?

– Да, на правом берегу пострадает буквально полтора района в Херсоне: Корабел и частный сектор на Карантинном острове, некоторые места в Балках и поселке Киндийка. В остальном Херсону ничего не грозит. Даже если Россия заминировала греблю настолько капитально, что она исчезнет.

– Обсудили, что украинским военным подорвать дамбу сложно. Российским военным, если они заминируют, тоже?

– В 1941 году они (советские войска – НВ) уничтожили часть гребли Днепрогэса, который в два раза выше был, и организовали такую ударную волну. В результате большая часть погибших были именно красноармейцы и эвакуированные на левый берег жители. И это привело к тому, что немцам было потом проще прорваться.

Что касается возможного подрыва, то тут масса проблем для России. Обмеление Каховского водохранилища приведет к потере воды для Крыма. Достаточно, чтобы уровень воды в Каховском водохранилище упал на четыре метра, чтобы в Северо-Крымский канал полностью перестала поступать вода.

Кроме того, россияне успели захватить атомную и тепловую станции в Энергодаре. В случае обмеления водохранилища, воду перестанет получать бассейн-охладитель атомной станции. Дальнейший запуск АЭС станет невозможен. Это невыгодный России вариант, так как она никак не предусматривает возврат Украине контроля над ЗАЭС.



21 октября 2022, 18:45

Владимир Михайлов. Настоящее Время

Эксперты расходятся во мнении о последствиях возможного разрушения дамбы Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия заминировала дамбу. В случае ее подрыва в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, отметил он.Оккупационные власти Херсонской области, наоборот, обвиняют в планах разрушения дамбы украинскую армию, пишет телеканал Настоящее Время (создан компанией RFE/RL при участии Голоса Америки).