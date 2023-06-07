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Вместо улиц — реки. Посмотрите, как выглядит Херсон — город, который пережил российскую оккупацию, а сейчас борется с потопом. ФОТО

Сегодня, 15:18:29 321 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вместо улиц — реки. Посмотрите, как выглядит Херсон — город, который пережил российскую оккупацию, а сейчас борется с потопом. ФОТО

Фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали в своем Instagram фото и видео из Херсона. Город, переживший оккупацию, ежедневно обстреливаемый российскими войсками, сейчас борется с большой водой.

«Оценить сейчас масштабы разрушений — невозможно. Так же, как и понять, есть ли жертвы», — пишут Либеровы.

По предварительным данным, в Херсонской области на правом берегу Днепра подтоплены 20 населенных пунктов и более 1 тыс. 900 домов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 11.30 7 июня эвакуированы 1 тыс. 548 человек. Большинство — из района Корабел в Херсоне.

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что интенсивность подтопления в Херсонской области начинает уменьшаться, однако уходить пока вода не собирается.

— По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов, — сообщил Прокудин.

Херсон после разрушения дамбы Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. Фото: instagram/libkos

Херсон после разрушения дамбы Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. Фото: instagram/libkos

Херсон после разрушения дамбы Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. Фото: instagram/libkos

Херсон после разрушения дамбы Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. Фото: instagram/libkos

Херсон после разрушения дамбы Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. Фото: instagram/libkos

Херсон после разрушения дамбы Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года. Фото: instagram/libkos


На контролируемой Россией территории Херсонской области в зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, заявил глава оккупационной власти Владимир Сальдо. Затоплены около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах. Были эвакуированы почти 1,3 тыс. человек. В Новой Каховке пропали без вести не менее семи человек. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
 

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 7

 

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 8

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 9

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 10

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 11

 

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 12

Триває евакуація: через підрив Каховської ГЕС затопило Херсон - рис. 13

 
Тэги: ГЭС, Херсон, потоп, новая каховка
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