Вместо улиц — реки. Посмотрите, как выглядит Херсон — город, который пережил российскую оккупацию, а сейчас борется с потопом. ФОТО

Фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали в своем Instagram фото и видео из Херсона. Город, переживший оккупацию, ежедневно обстреливаемый российскими войсками, сейчас борется с большой водой.

«Оценить сейчас масштабы разрушений — невозможно. Так же, как и понять, есть ли жертвы», — пишут Либеровы.

По предварительным данным, в Херсонской области на правом берегу Днепра подтоплены 20 населенных пунктов и более 1 тыс. 900 домов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 11.30 7 июня эвакуированы 1 тыс. 548 человек. Большинство — из района Корабел в Херсоне.

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что интенсивность подтопления в Херсонской области начинает уменьшаться, однако уходить пока вода не собирается.

— По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов, — сообщил Прокудин.



На контролируемой Россией территории Херсонской области в зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, заявил глава оккупационной власти Владимир Сальдо. Затоплены около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах. Были эвакуированы почти 1,3 тыс. человек. В Новой Каховке пропали без вести не менее семи человек. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

