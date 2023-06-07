Причины прорыва плотины в Каховке: все признаки указывают на Россию

Значительную часть своей очередной ежедневной сводки американский Институт изучения войны (ISW) посвящает разрушению плотины Каховской ГЭС, произошедшему в ночь на вторник.

Скрупулезно перечислив все имеющиеся в открытых источниках факты и заявления сторон (внимательному читателю нашей онлайн-трансляции почти все они уже известны, поэтому мы не будем их повторять), аналитики института делают следующие выводы.

Повреждение плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня вызвало масштабное наводнение в дельте реки Днепр, речной поймы, лиманов и прибрежных поселений в Херсонской области.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинские власти выражают уверенность, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на безопасности Запорожской АЭС.

Российские официальные лица, единодушно обвиняя Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС, используют это для подкрепления своих попыток изобразить наступательные действия Украины на других участках как заведомо провальные. Аналитики ISW находят подобные объяснения неправдоподобными.

На момент подготовки этого отчета ISW не обнаружил явных свидетельств, которые бы однозначно указывали на то, что произошло на Каховской ГЭС 6 июня, и поэтому не может представить независимого заключения о том, кто за это ответственен. В то же время баланс имеющихся свидетельств, возможных мотивов, объяснений и всей риторики склоняется в сторону того, что россияне намеренно разрушили дамбу.

Заявления американских и европейских официальных лиц в целом сходятся с прогнозом ISW, сделанным еще в октябре 2022 года, что у россиян есть гораздо больший и явно выраженный интерес к затоплению нижнего течения Днепра, несмотря на ущерб для их собственных подготовленных оборонительных укреплений и вооруженных сил, чем у украинцев.

Институт изучения войны (ISW): утверждать с уверенностью о причинах прорыва плотины в Новой Каховке пока нельзя, но все признаки указывают на Россию.