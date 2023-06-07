Причины прорыва плотины в Каховке: все признаки указывают на Россию

Институт изучения войны (ISW): утверждать с уверенностью о причинах прорыва плотины в Новой Каховке пока нельзя, но все признаки указывают на Россию.
Значительную часть своей очередной ежедневной сводки американский Институт изучения войны (ISW) посвящает разрушению плотины Каховской ГЭС, произошедшему в ночь на вторник.
Скрупулезно перечислив все имеющиеся в открытых источниках факты и заявления сторон (внимательному читателю нашей онлайн-трансляции почти все они уже известны, поэтому мы не будем их повторять), аналитики института делают следующие выводы.
- Повреждение плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня вызвало масштабное наводнение в дельте реки Днепр, речной поймы, лиманов и прибрежных поселений в Херсонской области.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинские власти выражают уверенность, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на безопасности Запорожской АЭС.
- Российские официальные лица, единодушно обвиняя Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС, используют это для подкрепления своих попыток изобразить наступательные действия Украины на других участках как заведомо провальные. Аналитики ISW находят подобные объяснения неправдоподобными.
- На момент подготовки этого отчета ISW не обнаружил явных свидетельств, которые бы однозначно указывали на то, что произошло на Каховской ГЭС 6 июня, и поэтому не может представить независимого заключения о том, кто за это ответственен. В то же время баланс имеющихся свидетельств, возможных мотивов, объяснений и всей риторики склоняется в сторону того, что россияне намеренно разрушили дамбу.
- Заявления американских и европейских официальных лиц в целом сходятся с прогнозом ISW, сделанным еще в октябре 2022 года, что у россиян есть гораздо больший и явно выраженный интерес к затоплению нижнего течения Днепра, несмотря на ущерб для их собственных подготовленных оборонительных укреплений и вооруженных сил, чем у украинцев.