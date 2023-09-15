Жители Новой Каховки видели, как российский самолет сбрасывал бомбы на их город. ФОТО, ВИДЕО

Российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по жилым многоэтажкам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Местные жители видели сбрасывавший бомбы российский самолет около 9 часов утра 15 сентября.

В результате удара погибли и ранены среди гражданских. Об этом заявил Нокаховский городской голова Владимир Коваленко, сообщает "Общественное".

По словам Коваленко, местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. По его словам, многоэтажки получили очень серьезные разрушения.

"Сейчас квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", — заявил городской голова Новой Каховки.



В местных пабликах очевидцы делятся подробностями произошедшего.

"Над дачами перед этим пролетел самолёт. Скинул, и ушёл на разворот. Это был КАБ.С-300 запускается с земли", – рассказал один из местных жителей.

"Я живу в Чернянке и над нами пролетело 2 КАБа, мы были на огороде, через минуту — взрыв в городе", – пишет еще один комментатор.



Также в чатах встречаются предположения, что самолет нес бомбу на правобережье Херсонщины, но случайно "уронил" на оккупированный город.

Такого же мнения придерживается журналист Денис Казанский.

"Сообщают, что на жилой район Новой Каховки упала очередная российская авиабомба, которая, видимо, сорвалась с самолета. Ранее такое уже происходило в Белгороде и в Донецке. Есть погибшие, повреждены жилые дома. Пропагандисты, конечно, сейчас все свалят на Украину и расскажут, что это "фашисты специально по мирным бьют западным оружием", – написал он.



По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", информация о вражеской КАБ получила подтверждение.

"Информация о вражеском КАБе подтверждается. Пара СУшек (вылет с района Таганрога) выпустили КАБ в сторону Бериславского района, но одна из авиабомб упала в Новой Каховке. Поэтому с этого дня прошу жителей Каховского района реагировать на предупреждения, когда КАБы летят в сторону Бериславского района. Как видите – криворукие своими кривыми бомбами бомбят только мирных по обе стороны берега, никак не военные объекты или "скопления НАТОвской техники", о чем они любят хрюкать в телеграмах", – отмечено в сообщении.



По словам главы Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, КАБ предположительно была выпущена из российского самолета Су-34. Он утверждает, что российская бомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

Издание "Мост: Херсон" отмечает, что очевидцы утверждают, что удар управляемыми авиабомбами оккупанты по жилым многоэтажкам нанесли около 09:20.

"Поражены дома в микрорайоне "Сокол". В районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах. Сейчас известно о разрушениях в домах по ул. Горького, 24, 26 и Довженко, 13", – говорится в сообщении.



По данным издания, в результате удара есть погибшие и раненые, в настоящее время информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Интернет-издание NovaKahovka.City со ссылкой на рассказы очевидцев пишет об одной управляемой авиабомбе.

"По свидетельству местных, управляемая авиабомба упала между домами. Пострадали дома по ул. Горького 24, 26 и Довженко, 13 – в районе трех ларьков". На Горького, 24 ударная волна прошла через дом, вылетели окна на тротуар. Взрыв был один. Возможно, основной заряд не сдетонировал", – говорится в сообщении.

Корреспондент издания с места событий также отмечает, что многие новокаховчане видели сброс КАБ.

"На место выехали две машины скорой помощи. Плюс нам на встречу ехала машина МЧС. Спасатели пытались отогнать всех от места взрыва. Горели несколько балконов, пепел летал повсюду. Близко не подходили, потому что жар от огня был таким, что едва не получили ожоги. В толпе слышались разные мнения на этот счет. Один пожилой человек всем доказывал, что это прилетело с правого берега. В ответ ему люди начали доказывать обратное, что летело из Крыма, и что люди сами видели, что летело и с какой стороны. Мы не стали долго стоять, потому что начали подъезжать вояки. Есть много свидетелей, которые видели КАБ", – пишет СМИ.

Тем временем оккупанты сначала заявили об одном погибшем и трех раненых местных жителях.

Впоследствии они обнародовали информацию о 12 раненых в результате обстрела жилого микрорайона ''Сокол'' в Новой Каховке управляемыми авиабомбами.

