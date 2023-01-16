Что делать, когда услышали самолет поблизости, как уберечься во время авиационного удара: подробная инструкция

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Откройте рот и закройте глаза

Не поднимайтесь сразу после взрыва, подождите не менее минуты.

Перекройте газ

В Украине продолжается война, но несмотря на опасность, миллионы украинцев не покидают свои дома, продолжая жить под ракетными ударами и обстрелами. Многие живут недалеко от линии фронта. Мы уже научились различать выстрели разного калибра, знаем, где прятаться от ракет. Советы, как поступить, когда услышали, что поблизости летит самолет, что делать во время авиационного удара — помогут сохранить жизнь.Прежде всего, о чем следует подумать, так это о месте, где можно спрятаться — сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области. Ведь на все про все есть несколько минут.Падайте под стенку, только не напротив окна: под него или в угол комнаты.Идеальным укрытием является прихожая или ванная без окон. Если вы понимаете, что не доберетесь туда за пару секунд, падайте, где стоите, и ползите под стену.Ни в коем случае не оставайтесь посреди комнаты: вы будете в пределах радиуса разлета обломков стекла и кирпича из соседних построек. А железобетонные плиты если и ломаются, то, согласно законам физики, падают на середину комнаты. Даже в самом плохом случае, если плита сломается, упав под стену, у вас есть шанс оказаться в воздушном кармане под плитой.Лучше всего принять позу как при отжимании – лицом вниз, руки согнуты под корпусом, ноги максимально тоже согнуты, чтобы после обрушения была возможность подняться под тяжестью обломков, или хоть немного подвинуться, сделав воздушный карман. В положении лежа на боку или на спине подняться вы не сможете. Еще и в лицо прилетит что-нибудь.Чтобы избежать баротравмы, максимально откройте рот и закройте глаза, чтобы в них не попал песок и пыль, чтобы уменьшить риск их травмирования. Баротравма наступает при внезапном повышении давления, при взрывах. Наиболее часто при баротравме повреждается барабаннаю полость, внутреннее ухо, легкие, придаточные полости носа и головной мозг. Баротравма может повлечь за собой кровоизлияния и даже смерть.После взрыва нужно подождать, пока не попадают все обломки, они могут лететь еще некоторое время. Послушайте, не летит ли самолет второй раз. Затем поднимайтесь, помогите пострадавшим, поищите соседей, предоставьте спасателям необходимую информацию для поиска других жителей дома, квартиры, которые могут находиться под обломками.После авиационного или артиллерийского удара по дому обязательно перекройте газ на весь дом до приезда газовой службы, чтобы обезопасить взрыв уже от бытового газа.По материалам: tsn.ua