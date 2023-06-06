Новая Каховка ушла под воду из-за взрыва дамбы на Каховской ГЭС. ФОТО, ВИДЕО



По факту, Российская федерация устроила крупнейший теракт против гражданского населения Украины.

То, что сделала Россия в Новой Каховке - сопоставимо по масштабам с применением ядерного оружия. Я не понимаю, что еще должна сделать Москва, чтобы мировое сообщество осознало, что эту раковую опухоль надо душить. Необходимо полное эмбарго на все российские товары! Полная блокада взбесившихся zомби, - пишет Денис Казанский, журналист из Донецка.







Официальная позиция властей Украины: взрыв Каховской ГЭС - это акт экоцида. Сильнейший урон нанесен биосфере. Кроме того, сотни тысяч людей в населенных пунктах, получавших воду из Каховского водохранилища, теперь останутся без воды. Официальная позиция властей Украины: взрыв Каховской ГЭС - это акт экоцида. Сильнейший урон нанесен биосфере. Кроме того, сотни тысяч людей в населенных пунктах, получавших воду из Каховского водохранилища, теперь останутся без воды.

Ранее, Российский оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый), который служит в Херсонской области, признает, что это российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС и радостно призывает взрывать и другие плотины на Днепре.

Уровень воды поднялся на 10 метров

Каховская ГЭС полностью ушла под воду

Уровень воды на островах достиг крыш домов

В городе Новая Каховка, оккупированном российской армией, вода уже в самом центре города. Выродки взорвавшие дамбу на ГЭС называют этот город Россией, но не пожалели ни его, ни его жителей.В Новой Каховке катастрофическое наводнение, уровень воды поднялся уже на 10 метров. Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и прилегающих территориях».Уровень воды в Новой Каховке может подниматься ещё 72 часа. Такой прогноз дали оккупационные власти. Они рассчитывают, что после этого вода пойдет на спад и последствия тогда начнут ликвидировать.