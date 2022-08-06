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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Август » 6 » 17:02:49

Виталий Гура, на которого было совершено покушение, скончался по дороге в Крым

Сегодня, 17:02:49 255 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Виталий Гура, на которого было совершено покушение, скончался по дороге в Крым

Во временно оккупированной россиянами Новой Каховке огнестрельные ранения получил так называемый заместитель председателя оккупационной «администрации» Виталий Гура.

Как пишут росСМИ, покушение на коллаборанта было совершено у его частного дома 6 августа.
 
В мужчину стреляли из пистолета. С ранениями его госпитализировали. Врачи говорят, что Гура находится в тяжелом состоянии, вероятно его переведут в оккупированный Крым.
 
Кто стрелял по коллаборанту, пока местная «полиция» не установила.
 
Контекст. Накануне росСМИ сообщили, что глава оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ.
Тэги: Херсон, покушение, убийств, новая каховка
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