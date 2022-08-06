Виталий Гура, на которого было совершено покушение, скончался по дороге в Крым

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В мужчину стреляли из пистолета. С ранениями его госпитализировали. Врачи говорят, что Гура находится в тяжелом состоянии, вероятно его переведут в оккупированный Крым.

Контекст. Накануне росСМИ сообщили, что глава оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Кто стрелял по коллаборанту, пока местная «полиция» не установила.

Во временно оккупированной россиянами Новой Каховке огнестрельные ранения получил так называемый заместитель председателя оккупационной «администрации» Виталий Гура.Как пишут росСМИ, покушение на коллаборанта было совершено у его частного дома 6 августа.