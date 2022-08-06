Виталий Гура, на которого было совершено покушение, скончался по дороге в Крым

Во временно оккупированной россиянами Новой Каховке огнестрельные ранения получил так называемый заместитель председателя оккупационной «администрации» Виталий Гура.
Как пишут росСМИ, покушение на коллаборанта было совершено у его частного дома 6 августа.
В мужчину стреляли из пистолета. С ранениями его госпитализировали. Врачи говорят, что Гура находится в тяжелом состоянии, вероятно его переведут в оккупированный Крым.
Кто стрелял по коллаборанту, пока местная «полиция» не установила.
Контекст. Накануне росСМИ сообщили, что глава оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ.