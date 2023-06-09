«Потеряла все - и собаку Пинчу». Как живет затопленный Херсон после уничтожения Каховской ГЭС. ФОТО

На границе между центром Херсона и районом острова Корабел местные жители сейчас - как на берегу огромного озера. Кто-то сидит на лестнице, кто-то на земле, кто-то помогает спасателям.

Все они ждут известий - либо о том, что произошло с их домом, либо о соседях, которые до сих пор заблокированы в подтопленных многоэтажках, либо о животных.

Но это не берег озера или моря - это центр Херсона. Большая часть города сейчас затоплена.

Корреспонденты Би-би-си наблюдали, как в целом районе вода поднялась на высоту трех-пяти метров - и продолжала прибывать. Такое здесь люди видели впервые в жизни.

Ужас и вода

В числе сидевших на берегу очевидцев беды была Валентина Тимофеевна Баш.

"Вот видите - я в халате. Я спала, когда прибежал коллега сына и стал торопить: "Бегом, бегом, бабушка, давайте, собирайтесь", рассказывает Валентина Тимофеевна.

"И я выхожу, смотрю: вода льет, машина стоит, и вода подходит", - вспоминает она.

Так 90-летняя женщина поняла, что должна покинуть свой дом, где прожили несколько поколений ее семьи.



На памяти Валентины Тимофеевны это вторая война

Валентина Тимофеевна, всю жизнь проработавшая швеей, попросила отвезти ее в церковь, куда она часто ходила и где все ее знали.

Она рассказала, что больше всего ждет новостей о собаке Пинче, которая жила вместе с ней. Было очевидно, как женщина за нее переживает.

Вода начала подтапливать даже те районы города, которые расположены на возвышенности.

В то же время большая часть города функционирует: в тех районах, куда вода не дошла, работают магазины и парикмахерские, люди ходят на работу и гуляют с детьми.

Все жители города, с которыми мы общались, описывают происходящее в Херсоне одним словом: "ужас".

Но при всем ужасе ситуации люди не теряют надежду. Они самоорганизовались и пытаются помочь тем, кто в этом больше всего нуждается, преодолевая очередное испытание, выпавшее на их долю из-за развязанной российскими властями войны.

Некоторые подходят к этой задаче с особой изобретательностью. Мы наблюдали, как один мужчина надел ласты и гидрокостюм и поплыл в затопленный дом.

Помимо разрушения домов, наводнение создает и серьезную экологическую угрозу для города.

Перед нашими глазами по воде вместе с вырванными из земли кустами проплыли груды мусора. Пластик, бумага, канализационные нечистоты и отходы промышленных предприятий - все это разносится водой по городу.

По мутной воде плавают лодки со спасателями, и нехарактерный для города звук их моторов пронизывает воздух. Сотрудники Государственной службы Украины про чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасают людей, заблокированных в своих домах, а также ищут пропавших.

Наводнение также усилило в городе угрозу мародерства, существовавшую здесь и раньше из-за войны и постоянных обстрелов.

Мы наблюдали, как хозяин полуразрушенного российскими обстрелами дома ловил мужчин, пытавшихся выносить из здания имущество и стройматериалы.

Звуки моторов и взрывов

Вместе со звуками спасательных лодок издалека периодически доносятся звуки взрывов - город и его окрестности находятся под постоянными обстрелами российских войск. Даже сейчас, несмотря на наводнение.

Однако местные жители за многие месяцы войны уже настолько привыкли к подобному грохоту, что уже даже не обращают на него внимания.

АВТОР ФОТО,УНІАН Херсонцы ищут своих любимцев, потерявшихся во время затопления

Местная жительница Виктория рассказала нам, что спешит спасать своих кошек. Ей пришлось собираться настолько быстро, что она успела схватить только собаку и выбежать с ней на улицу, а кошки остались в квартире, расположенной на втором этаже.

Ей помогли волонтеры из организации "Спасение животных" из Харькова, специально приехавшие, чтобы спасать животных на пострадавшей Херсонщине. Вместе с ними Виктории удалось спасти своих любимцев со второго этажа подтопленного дома.

В течение нескольких часов мы стали свидетелями того, как волонтерам удалось спасти нескольких собак и кошек. Одного большого домашнего пса спасателям пришлось реанимировать.

Они рассказали, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС им пришлось быстро выработать новые стратегии спасения животных, потому что с такими катастрофическими наводнениями Украина еще не сталкивалась.

Собака как будто пыталась отыскать своего хозяина

Некоторые животные потерялись и отчаянно пытались найти своих владельцев - как собака в ошейнике с оторванным поводком, которая доверительно подходила ко всем людям, словно высматривая своего хозяина. И хотя на улице было жарко, животное колотила дрожь.

Мы также встретили местного жителя по имени Олег, который помогал вывозить семью друга из пострадавшего района города в свою двухкомнатную квартиру.

Он рассказал, что до войны жил с отцом, который во время российской оккупации вышел на улицу и не вернулся - просто пропал. Олег предполагает, что его могли похитить россияне.

Вторая война при жизни

Спустя несколько часов ожидания плохие новости пришли и к Валентине Тимофеевне.

Валентина Тимофеевна, когда узнала, что ее семейного дома больше нет



Знакомые сообщили ей, что ее дом - тот самый, в котором прожили несколько поколений ее семьи - полностью ушел под воду, "осталась только крыша". И главное - ее собачку Пинчу так и не нашли. На словах о собаке она расплакалась.

"Не плачьте так. Собаки умеют плавать, могла выбраться на сушу", - успокаивали Валентину Тимофеевну соседи.

90-летняя женщина, на веку которой это уже вторая война, потеряла из-за нее все, что имела.

Ребенком она пережила Вторую мировую войну и оккупацию Кременчуга немцами. С военного детства запомнила, как звучит танк.

"И когда хлынула вода в Херсон, я услышала какое-то страшное гудение. И снова подумала, что это танк", - вспоминает она утро 6 июня.

"Но на этот раз это были потоки воды от подрыва плотины российскими войсками", - говорит женщина.

Война из детства догнала ее здесь, в Херсоне, и уничтожила родительский дом.

Власти Украины подчеркивают, что Россия давно заминировала дамбу и взорвала ее в ночь на 6 июня.

При этом российские власти еще на рассвете того дня отрицали, что произошла катастрофа, хотя именно они контролируют дамбу.

Через несколько часов они обвинили в ее разрушении Украину, заявив, что ВСУ якобы обстреляли ГЭС ракетами "Ольха".

Эксперты отмечали еще некоторое время назад, что дамбы на Днепре строились в советские времена с расчетом на массированные ракетные удары, и Украина физически не могла бы разрушить дамбу несколькими ракетами.

А зафиксированные на видео и кадрах с дрона повреждения указывают, что прорыв плотины произошел вблизи машинного зала.

Жанна Безпятчук, BBC News Україна, Херсон 8 июня 2023