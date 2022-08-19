Украинская разведка видит новые признаки готовящейся провокации на Запорожской АЭС

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Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины утверждает, что обладает новыми подтверждениями информации о возможной подготовке российскими силами террористического акта на территории Запорожской атомной электростанции 19 августа.

По информации ГУР, 18 августа на вечернем собрании руководства Запорожской АЭС отсутствовали представители Росатома, которые с момента захвата станции всегда присутствовали на всех подобных совещаниях. Более того, по данным украинцев, представители Росатома вообще покинули территорию ядерного объекта.

Разведка также сообщает, что персоналу, работающему на основе выданной Госатоминспекцией лицензии, предписано оставаться дома, а на территорию станции будут допускать небольшую часть оперативного персонала.

У Би-би-си нет возможности получить независимое подтверждение этой информации.

"Учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокационные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", - подчеркнули в ГУР.

Накануне МВД Украины предупредило, что Украина должна подготовиться ко всем сценариям, которые могут произойти на захваченной Россией Запорожской АЭС.

Российское минобороны в ответ заявило о подготовке "украинской провокации на Запорожской АЭС", конечной целью которой, по утверждению российских военных, является "создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил иностранных наблюдателей и обвинение российских военных в ядерном терроризме".

Киев категорически отвергает эти обвинения.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш призвал Россию немедленно вывести с территории станции войска и военную технику. По его словам, он смертельно обеспокоен ситуацией на станции.

"Мы должны сказать как есть: любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС - это самоубийство", - сказал глава ООН.

Своими опасениями поделился также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы встревожены. Мы не хотим еще одного Чернобыля".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предупредил, что захват Россией атомной станции повышает риск происшествий или аварии, обвинив Москву в безрассудстве из-за использования этого района в качестве плацдарма для артиллерийских обстрелов украинских войск.