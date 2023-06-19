На подмогу никто не пришел. Под Запорожьем попал в окружение и был уничтожен батальон «Шторм. Осетия»

По информации источника, наступила смерть в результате боев с украинскими защитниками на Запорожском направлении. Техов Айвенго с подчиненными попал в окружение в населенном пункте Пятихатки.

"Никто из бойцов не отступил и решили стоять до последнего и в итоге практически весь батальон погиб", — говорится в сообщении.



В Telegram-канале обрушились с критикой на подготовленность российской армии, так как потери оккупантов поблизости этого населенного пункта превышают несколько сотен человек. Больше всего они возмущены тем, что никто не пришел на подмогу к ВС РФ и их оставили там один на один с наступлением ВСУ.

"Батальон???Целый батальон??? Как так? Это же от 300 человек+ техника… Кошмар… Просто Ад… Где же была поддержка артиллерии и наших асов с воздуха??? Это полный пи*дец…Надеюсь все-таки на опечатку в тексте", — пишут админы.

Кроме того, российские военкоры второй день отмечают, что населенный пункт Пятихатки в Запорожской области был освобожден украинскими войсками и оккупанты вновь были отброшены вглубь.

Украинская сторона на момент публикации материала официально не комментировала эту информацию.

Напомним, 13 июня в Генштабе рассказали об успехах ВСУ на юге и востоке Украины. В ходе наступательных операция на Бердянском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км. На флангах в районе Бахмута продвижение ВСУ составило от 1,5 до 3,5 км.

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. На этот раз траур настиг Южную Осетию, ведь на поле боя погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Техов Айвенго. Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал "Ровеньковское сопротивление" 18 июня.