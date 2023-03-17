Контрнаступление Украины начнется в апреле и, возможно, сразу по трем направлениям - эксперты

С осеннего возвращения Херсона пауза затянулась на несколько месяцев: украинские политики и военные заявляют, что продолжат наступление после получения новой порции западного оружия. Поставки уже стартовали: с начала 2023-го обещано 2/3 всего объема вооружений, полученных за 2022-й. Западные СМИ, со ссылками на военных и экспертов, прогнозируют, когда и где ВСУ попытаются развить осенний успех.

Когда ожидается

The Economist утверждает, что ВСУ пойдут в атаку в начале апреля. К этому моменту поступят западные танки, необходимые для масштабного наступления (см. материал «МО») большинство которых ещё в пути.

Каковы направления

Аналитики Института изучения войны и источники euronews сходятся на том, что ВСУ сконцентрируют новые атаки в Херсонской, Запорожской области и на северо-востоке Харьковской. Через них проходят критические логистические пути: железная дорога и трасса, и эти области уже находятся в радиусе «Хаймарсов».

The Telegraph указывает на подтверждения: массовая партизанская подрывная деятельность именно на этих участках железной дороги, а также близкие к Мариуполю обстрелы, из-за которых ВС РФ поднимали в небо истребители.

Каковы проблемы

ВС РФ сдерживает целый ворох проблем, сообщали представители Пентагона на слушаниях в Конгрессе: «нехватка персонала и боеприпасов, дисфункция военного руководства, истощение, а также проблемы с моралью и высокие потери». Но и у ВСУ высокие потери среди квалифицированного состава: часть находится на учениях на Западе, другая – распределена по всей линии фронта.

В чем преимущество ВСУ

ВСУ тратят в более чем три раза меньше артиллерийских зарядов. По состоянию на 14 марта ВС РФ вынуждены «экстремально экономить артиллерию почти на всей линии фронта». The New York Times суммирует : «улучшить свои позиции перед украинским контрнаступлением России не удалось».

Украинское контрнаступление начнется уже в апреле 2023 и, возможно, сразу по трем направлениям. О его целях и сроках сообщают западные военные эксперты.