Контрнаступление. ВСУ достигли основной линии российской обороны в Запорожской области, освободив 10й населённый пункт

Украинские силы достигли противотанковых рвов и линии с «зубами дракона», свидетельствуют видео военных. Это означает, что ВСУ подошли вплотную к основной линии российской обороны в Запорожской области.

Детали

27 июля в пророссийском военном телеграм-канале «Барс 11» появилось видео, на котором видно, как одна из бронемашин ВСУ проваливается в противотанковый ров, прорытый перед линией «зубов дракона». По данным OSINT-аналитиков (1 и 2), это случилось вблизи села Вербовое (находится в Запорожской области к востоку от Работино, рядом с городом Орехов). Один из OSINT-аналитиков предположил, что украинская техника дошла до основной линии обороны России. Но проект GeoConfirmed, который ведет карту с укреплениями, сообщил, что на видео еще не основная линия обороны, но три основные линий обороны в этом районе уже рядом. По данным проекта, недалеко от рва в лесу видны украинские солдаты.

▪️Еще одно видео с брошенной украинской техникой в противотанковом рву опубликовал российский военный канал «Воин DV». Место съемки экспертам установить не удалось, OSINT-аналитик Moklasen считает, что на этом видео не та техника, что на видео «Барс 11». Бывший офицер пехоты американской армии Рэнди Мотт полагает, что застрявшая во рву техника была, вероятно, беспилотной и должна была искать мины перед боем.

▪️Военный аналитик Роб Ли отметил, что такие рвы, как на втором видео, располагаются перед главной линией обороны или опорными точками, такими как село Работино. Видео может свидетельствовать о продвижении ВСУ, полагает эксперт.

▪️ВСУ в четверг также удалось добиться успеха и на другом направлении. По данным проекта DeepState, украинские военные заняли село Старомайорское на юго-востоке Донецкой области (рядом с Великой Новоселкой). Это подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр, а также пророссийский военный канал «Военный осведомитель». Старомайорское — десятый населенный пункт, который удалось вернуть под свой контроль ВСУ с начала летнего контрнаступления.

Контекст

Накануне два источника The New York Times в Пентагоне сообщили, что Украина начала основную фазу своего контрнаступления на юго-востоке страны, задействовав соединения, которые были подготовлены на Западе и вооружены западным оружием и до сих пор оставались в резерве.

▪️В четверг активизацию ВСУ в Запорожской области подтвердил Владимир Путин, выступая на форуме «Россия – Африка». При этом он сказал, что контрнаступление ВСУ не имело успеха ни на одном из участков запорожского направления. По словам Путина, ВСУ за день потеряли 26 танков, 13 бронемашин и свыше 200 человек, а Россия – в десять раз меньше.

▪️Россия начала строить масштабную линию обороны после отступления в Харьковской и Херсонской области осенью прошлого года. Сначала строительство велось хаотично, появлялись укрепления на разных участках фронта, их называли в честь тех, кто курировал стройку, – «линия Вагнера», «линия Суровикина». Но в итоге к новому контрнаступлению Украины российской стороне удалось соорудить общую линию обороны от Белгородской области до Крыма, писал Reuters в апреле после анализа тысяч спутниковых снимков.

▪️По данным издания, самые мощные укрепления возведены как раз в Запорожской области и на Крымском перешейке. Они включают в себя три рубежа: первый – минные поля и «зубы дракона»; далее – окопы; и наконец – противотанковый ров и еще одна линия «зубов дракона». Пространство между линиями также может быть заминировано, отмечало издание.